Warsaw Motocycle Show 2019. Największe święto fanów motocykli w Polsce

Zapach skórzanych siedzeń i gumy, błysk chromu i lakieru, poczucie siły i wolności, jakie zawsze wywołują motocykle. Ogromna hala, a w niej nawet tysiąc maszyn, osprzęt, wyposażenie, specjalistyczna odzież i akcesoria, strefa custom i tuning. I to wszystko tuż za granicą Warszawy, 15 minut jazdy od ścisłego centrum.

To więc najlepsze miejsce by przymierzyć się do swojego przyszłego motocykla, podpatrzenia najnowszych rozwiązań czy poznania innych pasjonatów dwóch kółek. Dla wystawców to okazja na prezentacje przed liczoną w tysiącach publicznością oraz możliwość porównania się z konkurencją. A dla wszystkich – świetna okazja by napawać się pięknem dwukołowych (w większości) maszyn.