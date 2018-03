W sieci najłatwiej sprzedać Fiata Tipo i BMW 3. Klienci szukają ich najczęściej

Wybierając nowe czy używane auto warto zastanowić się nad tym, czy w przyszłości łatwo będzie nam je sprzedać. W poprzednim roku najczęściej szukaliśmy Fiata Tipo, Skody Octavii i Opla Astry. Jakie auta królowały wśród używanych?

Wygląda na to, że najważniejszym kryterium jest korzystny stosunek wielkości auta do jego ceny, a także to, żeby nasz nowy błyszczący samochód miał spory bagażnik.