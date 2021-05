W ostatnim momencie UE wstrzymała ogromne cła na motocykle Harleya-Davidsona

Mogło się wydawać, że wraz ze zmianą w Białym Domu sytuacja się poprawi. Tymczasem wyglądała wręcz odwrotnie. Unia Europejska zapowiedziała, że cło na amerykańskie motocykle od czerwca 2021 r. zostanie podniesione do 56 proc. To byłoby gwoździem do europejskiej trumny Harleya. Jednak niemal w ostatnim momencie odroczono podniesienie podatku do końca 2021 r.