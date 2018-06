VW T-Roc - dynamiczny pod każdym względem

Zaprojektowanie nowego modelu samochodu wygląda prosto tylko w filmie fabularnym. W rzeczywistości jest to wynik mozolnej pracy zespołowej, której fundamentem są odkrycia naukowe, fachowa wiedza i doświadczenie projektantów.

Kiedyś cykl projektowania samochodu trwał przynajmniej dziesięć lat, a producenci rzadziej zmieniali modele. Szybko rozwijające się rynki światowe zmodyfikowały w ostatnich dekadach te prawidłowość i zmusiły producentów do prezentowania nowych modeli co trzy, a nawet dwa lata. Przez tak krótki czas nie da się zaprojektować zupełnie nowego samochodu, który nie dzieli żadnych podzespołów z innymi modelami tego samego producenta.

Rodziny silników powstają znacznie wolniej niż samochody, więc i one nie mogą pojawiać się w nowych wariantach co roku. W ostatnich latach producenci stosują podobne rozwiązania, ułatwiające tworzenie wielu różniących się od siebie wyglądem i przeznaczeniem modeli z wykorzystaniem wspólnej bazy, swego rodzaju "klocków", które można łączyć w rozmaite konfiguracje. Taką właśnie na wskroś nowoczesną platformą jest MQB koncernu Volkswagena , czyli Modul Quer Baukasten , system modułowej konstrukcji dla samochodów z poprzecznie umieszczoną jednostką napędową.

T-Roc w wersji z napędem wszystkich kół 4MOTION wykorzystuje sterowane elektronicznie sprzęgło wielopłytkowe do rozdzielania momentu obrotowego między koła przedniej i tylnej osi. Rozdział momentu jest płynnie zmieniany zależnie od potrzeb – podczas jazdy po suchej nawierzchni utwardzonej T-Roc 4MOTION jest w praktyce autem przednionapędowym, co oznacza mniejsze straty w układzie napędowym i w rezultacie niższe zużycie paliwa.

Każdy T-Roc z napędem 4MOTION jest zaopatrzony w system wyboru profilu jazdy, 4MOTION Active Control. Pozwala on kierowcy na wybór jednego z czterech trybów pracy napędu. Dwa z nich są przeznaczone do jazdy po drogach (Street oraz Snow), dwa do jady w terenie (Offroad i Offroad Individual). W wyniku działania pokrętła na środkowej konsoli działanie wspomagających systemów elektronicznych zostaje dopasowane do aktualnych warunków panujących na drodze.