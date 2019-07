Volkswagen T-Cross. Miejski crossover bez kompromisów

Jaki powinien być nowy samochód? Przede wszystkim nowoczesny i bezpieczny. Dziś często te dwie wartości idą ze sobą w parze i nie zależą od wielkości pojazdu tak mocno jak kiedyś. Świetnym przykładem jest tu Volkswagen T-Cross.

(Materiały prasowe, Fot: Volkswagen)

Niewielki, ale nowoczesny samochód może być bardzo bezpieczny. Wszystko dzięki aktywnym systemom bezpieczeństwa, których zadaniem jest niedopuszczenie do wypadku lub zredukowanie skutków kolizji. Każdy T-Cross wyjeżdżający z salonu, niezależnie od wybranej opcji wyposażenia, posiada system zapobiegania zderzeniom z awaryjnym hamowaniem, działający przy prędkościach charakterystycznych dla ruchu miejskiego.

Auto standardowo wyposażone jest również w system wykrywania pieszych i unikania potrącenia. Ma to ogromne znaczenie, bo w 2018 r. w Polsce to właśnie w terenie zabudowanym miało miejsce 71 proc. spośród wszystkich wypadków, a aż 40 proc. wszystkich ofiar zdarzeń drogowych stanowili niechronieni uczestnicy ruchu, czyli piesi i rowerzyści.

Do standardowego wyposażenia każdego T-Crossa należy też system automatycznego utrzymywania pojazdu w pasie ruchu. Jego działanie nie ogranicza się do ostrzeżenia przed niezamierzonym wjechaniem na sąsiedni pas. W razie braku reakcji kierowcy układ utrzymuje pojazd na tym właściwym.

O tym, jak ogromne znaczenie może mieć ten system, wie każdy, kto prowadził samochód mimo dużego zmęczenia. W takich warunkach, szczególnie w nocy, łatwo o trwające od jednej do kilku sekund mikrodrzemki. Są one niezwykle groźne, bo większość osób nie zdaje sobie z nich sprawy. Asystent utrzymania pojazdu w pasie ruchu w takim przypadku nie pozwoli na doprowadzenie do wypadku. Jeśli już do niego dojdzie, system eCall samodzielnie wezwie pomoc i przekaże służbom ratowniczym najważniejsze dane dotyczące zdarzenia.

Nowoczesny samochód dba o bezpieczeństwo również szeregiem systemów, które wspierają kierowcę. Choć T-Cross otrzymał gabaryty, które ułatwiają parkowanie w mieście, to na jego pokładzie mieści się ich całkiem sporo. Standardowo samochód wyposażony jest w diodowe światła do jazdy dziennej i system automatycznego włączania świateł mijania. Dzięki temu kierowca zawsze będzie miał właściwą widoczność i sam zostanie dostrzeżony przez innych. Dodatkowo samochód można wyposażyć w układ automatycznie przełączający światła drogowe na mijania, co ułatwi nocną jazdę poza miastem.

Osoby, którym szczególnie zależy na bezpieczeństwie, mogą dokupić aktywny system ochrony pasażerów „PreCrash”. Uaktywnia się on wtedy, gdy kolizji nie da się już uniknąć. W mgnieniu oka napinane są pasy bezpieczeństwa pasażerów, a okna i okno dachowe są zamykane, aby w razie dachowania nie doszło do zmiażdżenia kończyn pasażerów. Inną wartą uwagi opcją jest system monitorowania martwego pola lusterek z asystentem wyjazdu z miejsca parkingowego. Kamera cofania zabezpieczy nas przed potrąceniem pieszego czy uderzeniem w przeszkodę podczas manewrowania.

Tradycyjne podejście do motoryzacji mówi, że bezpieczne mogą być tylko duże samochody. Kiedyś rzeczywiście takie twierdzenie miało solidne podstawy. W ostatnich latach w motoryzacji zaszły jednak zmiany, które śmiało nazwać można rewolucją. Współczesne samochody są o wiele twardsze niż jeszcze kilka lat temu.

By się o tym przekonać, wystarczy sięgnąć do archiwum prób zderzeniowych przeprowadzonych przez Euro NCAP. Na stronie tej organizacji z łatwością znaleźć można filmy przedstawiające testy aut przeprowadzone przed dekadą. Z dzisiejszego punktu widzenia zadziwiające wydaje się, jak łatwo deformowały się wówczas samochody. Dotyczy to nie tylko modeli miejskich, ale też pojazdów wyższych klas. A jak jest dzisiaj? Świetnym przykładem może być właśnie Volkswagen T-Cross.

Jak widać na filmie z crashtestu, podczas wymulacji zderzenia czołowego słupek A i dach nawet nie zostały naruszone. Samochód uzyskał pięć gwiazdek, imponujący wynik 97% w kategorii ochrony dorosłych podróżnych i wyniki od 80 do 86% w pozostałych kategoriach. To wyniki nieosiągalne dla wielu modeli podobnej wielkości.

Nasze bezpieczeństwo poprawia również właściwa ergonomia. Volkswagena T-Crossa można wyposażyć w system Active Info Display. Rozwiązanie to do niedawana było zarezerwowane jedynie dla marek premium i aut wyższych segmentów. Osoby, które się na nie decydują, zamiast klasycznych zegarów otrzymują wyświetlacz o przekątnej 10,25 cala i wysokiej rozdzielczości. To od kierowcy zależy, co się na nim wyświetla. Przed kierownicą może pojawić się duża mapa nawigacji, ułatwiając znalezienie właściwej drogi czy lista utworów odtwarzanych przez system audio. Dzięki cyfrowym zegarom kierowca odrywa wzrok od drogi na krótszy moment niż w przypadku auta z klasycznym rozwiązaniem. To zaś przekłada się na większe bezpieczeństwo.

Pod względem ochrony pewną przewagę daje też rodzaj nadwozia. Crossovery to samochody czerpiące z tradycji pojazdów terenowych. Charakteryzują się one nieco podniesionym zawieszeniem. Wyższa pozycja kierowcy zapewnia lepszy przegląd sytuacji na drodze, a co za tym idzie, umożliwia spostrzeżenie zawczasu potencjalnego zagrożenia. Dodatkowo wyższe zawieszenie sprawia, że podróżni są w lepszej sytuacji w przypadku kolizji z naczepą tira czy innym wysokim pojazdem. Strefy kontrolowanego zgniotu będą miały wówczas szansę, by odegrać swoją rolę w wytracaniu energii zderzenia.

Materiały prasowe