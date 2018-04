Volkswagen stawia na bezpieczeństwo. Najważniejsze systemy dostępne w nowym Tiguanie

Myślisz auto rodzinne, mówisz SUV. Takie samochody są przestronne, praktyczne, a dzięki wyższej pozycji za kierownicą dają poczucie bezpieczeństwa. W przypadku Volkswagena Tiguana nie jest to tylko wrażenia, a nad pasażerami czuwają liczne systemy.

Co więcej, wspomniane systemy systematycznie trafiają do innych modeli Volkswagena. Ten ostatni jest dostępny seryjnie w nowym Polo, które zdobyło tytuł Best in Class, najbezpieczniejszego samochodu w klasie. Wyróżnienie to zostało przyznane również T-Rocowi i Arteonowi.