Volkswagen najpopularniejszą marką wśrod Polaków

Statystyki sprzedaży nowych aut nie do końca odzwierciedlają rzeczywistość w kwestii zamiłowania obywateli do danych marek, ponieważ to samochody używane nadal stanowią zdecydowaną większość pojazdów rejestrowanych w Polsce. Jakie auta najchętniej rejestrują Polacy?

Volkswagen Passat B5 (Materiały prasowe, Fot: Volkswagen)

Tylko w czerwcu urzędy komunikacji przyjęły ponad 75 tysięcy wniosków o rejestrację pojazdu. Wśród nich zdecydowanie przeważały pojazdy marek niemieckich. Spora jest też reprezentacja samochodów z Francji. Zdecydowanie mniejszą popularnością cieszą się natomiast modele azjatyckie.

Ulubioną marką Polaków w czerwcu okazał się Volkswagen z ilością 11886 zarejestrowanych aut. Na drugim miejscu mamy Opla z wynikiem 10043 oraz Forda, reprezentowanego przez 8829 pojazdow. Tuż za podium uplasowała się Toyota (8244 auta) - jedyna, azjatycka marka w pierwszej dziesiątce.