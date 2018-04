Volkswagen Atlas Tanoak zapowiedzią pick-upa dla Amerykanów. Powstanie, jeśli będą klienci

Volkswagen podczas targów w Nowym Jorku pokazał, że stawia na SUV-y i zaprezentował model Atlas Cross Sport. Nie było to jednak jedyny koncept noszący nazwę Atlas. Obok można było zobaczyć pick-upa Tanoak. Nie powstał on tylko na pokaz, jeśli znajdą się klienci, to auto trafi do produkcji.

Koncepcyjny pick-up jest blisko spokrewniony z SUV-em

W Europie więcej mówiło się o zapowiedzi nowego SUV-a, ale w Nowym Jorku Atlas Tanoak też wywołał spore zamieszanie. Przede wszystkim dlatego, że Volkswagen w USA, kraju pick-upów, na razie nie oferuje żadnego modelu tego typu i nie ma planu, aby Amarok trafił do Stanów. Nowy model za to został stworzony właśnie z myślą o rynku amerykańskim, do tego dobrze wygląda i posiada kilka praktycznych rozwiązań.

Nazwa Atlas Tanoak nie jest przypadkowa, gdyż koncepcyjny pick-up bazuje na dużym SUV-ie oferowanym w USA. Oznacza to nie tylko podobieństwo stylistyczne, ale prze przede wszystkim technologiczne. Wiąże się to z istotną kwestią – Tanoak, w odróżnieniu od nieco mniejszego Amaroka, nie powstał w oparciu o ramę, tylko bazuje na platformie MQB. Zatem model ten nie będzie konkurował z typowymi wołami roboczymi, a raczej z bardziej bulwarowymi pick-upami jak Honda Ridgeline.

Volkswagen Atlas Tanoak został zaprezentowany w wersji z podwójną kabiną i mierzy 5438 mm, co oznacza, że w amerykańskiej nomenklaturze jest to pick-up średniej wielkości, plasujący się poniżej takich bestsellerów jak Ford F-150 czy Chevrolet Silverado. Wnętrze nie przypomina tego z Atlasa, ale jest typowe dla SUV-ów, co dodatkowo pokazuje, o jakiego klienta miałby walczyć Tanoak.

O tym, czy podejmie tę walkę jeszcze nie wiadomo. Na razie jest to model koncepcyjny, ale wydaje się, że choćby z powodów wizerunkowych Volkswagen potrzebuje SUV-a w USA. Oficjalne stanowisko mówi, że "aktualnie nie ma planów produkcyjnych", ale z drugiej strony przedstawiciele niemieckiej firmy zaznaczają, że czekają na reakcje klientów i mediów, gdyż segment pick-upów jest jednym z największych w Stanach Zjednoczonych. Można się spodziewać, że jeśli zapadnie decyzja o produkcji nowego pick-upa, to będzie on też oferowany na innych światowych rynkach.

