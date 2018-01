Uwaga kierowcy! Od piątku na ulicach nowe radary

Wiedza o tym, jak działa radar, może pomóc kierowcy, który nie czuje się winny popełnienia wykroczenia. Często sami policjanci nie do końca wiedzą, kiedy można wykonać dokładny pomiar, a warto to wiedzieć, bo od piątku 5 stycznia startuje ogólnopolska akcja policji "Prędkość".

Dzień przed terminem ogólnopolskich działań "Prędkość" niektóre Wydziały Ruchu Drogowego zorganizowały briefingi, podczas których zaprezentowano działanie nowoczesnego miernika prędkości TruCAM . Od piątku 4 stycznia urządzenia będą używane w Katowicach, Cieszynie, Jastrzębiu-Zdroju, Lublińcu, Myszkowie, Pszczynie, Świętochłowicach, Tarnowskich Górach, Tychach, Wodzisławiu Śląskim, Żorach i Żywcu . Nowy radar, prócz pomiaru prędkości, daje możliwość wykonania zdjęcia mierzonego pojazdu . Dzięki takiemu rozwiązaniu, każdy kierowca będzie mógł zobaczyć wynik prędkości wraz z dokumentującymi to dowodami - filmem i zdjęciami pojazdu. Przynajmniej tak informuje policja.

Na nagraniu zamieszczonym w serwisie internetowym policja.pl funkcjonariusz omawiający zasady działania laserowego miernika wspomina, że zasięg urządzenia to nawet 1200 metrów. Jednak policnanci dostali zalecenie, żeby mierzyć pojazdy z maksymalnie około 500 metrów . Jednak jest jeszcze jedna ważna rzecz. Pomiar z około 500 metrów - zgodnie z uzasadnieniem wyroku kaliskiego sądu - daje pewny wynik, jeśli 100 metrów przed mierzonym autem i 100 m za nim nie jedzie żaden inny pojazd , ponieważ urządzenie może mierzyć prędkość innego obiektu, niż ten widoczny przez wizjer optyczny. A tenże wizjer nie ma rejestratora wideo. Rejestrator może nagrać auto oddalone o maksymalnie 100 metrów od urządzenia.

W instrukcji tego urządzenia są zapisy o tym, że urządzenie wykonuje dwa zdjęcia. Pierwsze z dużej odległości, na którym musi być widoczne mierzone auto, a następnie przy odległości około 70 metrów od miernika drugie zdjęcie, na którym widać tablice rejestracyjne, a także to, czy kierowca i pasażerowie jechali w pasach i czy kierujący nie używał telefonu .

Co ciekawe, dla motocykli i skuterów przewidziano oddzielny tryb. Dzięki niemu można zmierzyć prędkość pojazdu zbliżającego się, a następnie kiedy policjant skieruje radar na tył pojazdu, żeby zrobić zdjęcia tablicy, radar zmierzy prędkość, z jaką jednoślad się oddala.

Niezależnie od tego, czy kierowca został zatrzymany na miejscu, czy też dostał do domu informację o przekroczeniu prędkości, powinien upewnić się, jakim urządzeniem i z jakiej odległości został zmierzony. Jesli w załączonej dokumentacji mandatowej będzie informacja o tym, że odległość auta lub motocykla od radaru wynosiła ponad 500 metrów, a przed kontrolowanym pojazdem lub za nim jechało inne auto, to jest już podstawa do odmówienia przyjecia mandatu.