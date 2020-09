Utrata prawa jazdy dopiero za 280 km/h na autostradzie. Tak proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości

Oprócz tego miały się pojawić jeszcze dwie zmiany. Pierwsza to ujednolicenie ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym przez całą dobę do 50 km/h (aktualnie w nocy limit wynosi 60 km/h). Bardziej znacząca jest jednak druga. Dziś prawa jazdy są odbierane za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h tylko w terenie zabudowanym. Premier chciał, aby zasada ta obowiązywała wszędzie . Jak się okazało, właśnie to stało się kością niezgody wśród rządzących koalicjantów.

W praktyce oznaczałoby to, że na drogach jednojezdniowych poza terenem zabudowanym uprawnienia na trzy miesiące traciłoby się dopiero za jazdę ponad 180 km/h. Co więcej, na autostradzie byłaby to kara za przekroczenie 280 km/h. Abstrahując od tego, jak duża jest to prędkość, to nawet nie ma zbyt wielu pojazdów, które mogłyby ją osiągnąć. Są to jedynie najszybsze samochody czy najmocniejsze sportowe motocykle. Z drugiej strony powstaje pytanie, czy miałoby to działać też przy ograniczeniu prędkości do 30 km/h, gdzie można by było stracić prawo jazdy za przekroczenie 60 km/h.