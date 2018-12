Unia przyznała pieniądze na fotoradary. W planach kilkaset nowych urządzeń

Inspekcja Transportu Drogowego wykorzysta ponad 160 mln zł na zakup kilkuset urządzeń rejestrujących przekroczenie prędkości oraz przejazdu na czerwonym świetle. Mają one znaleźć się na drogach pod koniec 2020 roku – informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

To oznacza, że statystyki wystawionych mandatów wzrosną. W ciągu trzech kwartałów 2018 roku CANARD zarejestrował 863 tys. przypadków złamania przepisów, lecz wygenerowano tylko 685 tys. wezwań do właścicieli. Co gorsza, wystawiono tylko 302 tys. mandatów.