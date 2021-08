Zaczął tankować. Akcja policji była szybka. Zobacz, jak się tłumaczył

Podczas przesłuchania na komendzie mężczyzna przyznał się do kradzieży. Co więcej, okazało się, że ma on sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Za oba przestępstwa odpowie teraz przed sądem, a grozi mu za nie do 5 lat pozbawienia wolności. Odzyskany motocykl trafił już do właściciela.