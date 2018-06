UE chce wprowadzić 25 procentowy podatek dla pojazdów z USA. Chodzi o motocykle z silnikami powyżej 500 ccm

Salony sprzedaży dwóch największych graczy na rynku jednośladów z rodowodami z USA mogą niebawem przejść do historii. Wszystko przez polityczne zagrywki pomiędzy dwiema gospodarczymi potęgami. Unia Europejska chce przekomarzać się z USA bez względu na konsekwencje.

Taka sytuacja to poważny problem, ponieważ dzięki temu, że Amerykańskie motocykle są sprzedawane w Europie, można było stworzyć tysiące miejsc pracy. Salony sprzedaży i serwisy to nie wszystko, ponieważ w każdym kraju producenci zatrudniają menadżerów i współpracują z agencjami.

Dla motocyklistów strata też jest poważna. Motocykle Harley-Davidson czy Indian co prawda należą do grupy maszyn najdroższych, ale nadal znajdują rzesze klientów. Jeśli zagrywki polityczne pójdą w kierunku, który właśnie obierają, to warto rozważyć zakup amerykanskiego motocykla już teraz. Szybko może okazać się, że będzie to niemożliwe.