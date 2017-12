Ubezpieczyciele wycenili życie dziecka, rodzeństwa, małżonka i rodziców. Wiemy, ile można dostać po wypadku

Żadna suma nie może wynagrodzić straty bliskiej osoby w wypadku drogowym, jednak ubezpieczyciele muszą działać na bazie określonych procedur. Tragiczne zdarzenia również są wyrażane w tabelkach i są do nich przypisane konkretne kwoty. Wiemy, ile jest warta śmierć dla bezdusznej machiny.

Podczas prac wspomnianego forum, które mają doprowadzić do standaryzacji świadczeń za szkody osobowe, przeanalizowano 3700 prawomocnych wyroków sądowych z 2015 i 2016 roku , przyznających zadośćuczynienie dla rodzin ofiar wypadków drogowych.

Sześciocyfrowe odszkodowanie też jest możliwe

Nawet po przeanalizowaniu samego orzecznictwa sądów, które są dla poszkodowanych bardziej łaskawe niż ubezpieczyciele, okazuje się, że uzyskanie sześciocyfrowej kwoty za śmierć członka rodziny nie będzie łatwe. Potwierdzają to wyniki z poniższej tabeli prezentujące przeciętną (medianę) wysokość zadośćuczynień dla poszczególnych członków rodziny zmarłego. Warto dodać, że są to kwoty brutto nieuwzględniające ewentualnej obniżki świadczenia z tytułu przyczynienia się do wypadku.