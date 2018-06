1 z 6 Dalej Wiadomości Samochody nowe Samochody używane Fascynacje Poradniki i mechanika Biznes Wideo Motocykle Katalog samochodów złodziej + 2 turyścikradzież samochodu Tomasz Budzik 1h temu 1 z 6 Turyści na celowniku złodziei. Kradną nie tylko samochody Z walizką po bagaże Długi weekend zachęca do wyjazdów. Kierowcy odpoczywają, ale złodzieje i oszuści też mają pełnię sezonu. Obawiać muszą się zarówno ci, którzy zostają w kraju, jak i ci, którzy wyjeżdżają za granicę. Policja Podziel się Skradziony samochód coraz trudniej zarejestrować. Nie oznacza to jednak, że złodzieje wycofali się z interesu. Po prostu zmienili zwyczaje. Teraz coraz częściej ich celem jest nie tyle auto, co znajdujące się we wnętrzu bagaże. Tych jest więcej, gdy wyjeżdżamy na urlop. Przestępcy liczą na to, że w torbach, plecakach czy walizkach mogą znajdować się pieniądze i elektronika. Wykorzystują najnowsze zdobycze elektroniki. Jak informuje niemiecki automobilklub ADAC, w kilku europejskich krajach odnotowano przypadki kradzieży rzeczy z bagażnika i kabiny samochodu dokonanej za pomocą tak zwanej walizki. Chodzi o urządzenie elektroniczne, które odbiera sygnał z kluczyka, wzmacnia go i przesyła na większą odległość, niż zaplanował to producent samochodu. Jeden ze złodziei musi zbliżyć się do właściciela samochodu, a drugi, z odbiornikiem, bezkarnie otwiera drzwi lub bagażnik. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne