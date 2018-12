Trzecie oko w samochodzie. Wideorejestratory do jazdy nocnej

Trudne sytuacje na drodze zdarzają się niezależnie od pory roku, jednak zimą jest o nie o wiele łatwiej. Noc jest już coraz krótsza, jednak wieczory wciąż pozostają długie. Dlatego warto zadbać o to, by w samochodzie mieć jeszcze jedno "oko" które poświadczy za ciebie w razie stłuczki.

Polecamy wideorejestratory, które doskonale nadają się do jazdy nocnej. Wyjątkowa jakość obrazu nawet w nocy i płynny obraz to tylko kilka z ich zalet.

Co odpowiada za nagrywanie nocą

Drugim czynnikiem jest jakość samego obiektywu. Ważne, by sprzęt był odporny na światło latarni ulicznych, świateł samochodów jadących z naprzeciwka oraz przede wszystkim tych odbijających się od mokrego asfaltu. W przeciwnym razie nawet podczas kolizji trudno będzie stwierdzić, kto ponosi odpowiedzialność za zdarzenie.

Jaka kamerka do jazdy w dzień

Warto również zwrócić uwagę na rozdzielczość ekranu, to parametr, który jest istotny niezależnie od pory dnia. Kiepskiej jakości kamera przy odrobinie szczęścia uchwyci rejestrację samochodu jadącego z przodu, nie mówiąc o tym, co dzieje się dalej. Jakość Full HD to standard w przypadku nowoczesnych kamerek, jednak osoby, którym z jakiegoś powodu zależy na maksymalnej jakości obrazu mogą pokusić się o kamery 4k. Kosztują jednak o wiele więcej niż standardowe modele, a nagranie zajmuje sporo miejsca.