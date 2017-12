Trasa S8 na Podlasiu udostępniona kierowcom. Chodzi o 15-kilometrowy odcinek

Udostępniono już kierowcom ostatni na Podlasiu, niemal 15-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S8 Mężenin – Jeżewo na trasie z Warszawy do Białegostoku. Dzięki temu kierowcy mogą już korzystać z obu jezdni na całej, blisko 80-kilometrowej części trasy S8 w woj. podlaskim.

To ostatni odcinek S8 w woj. podlaskim (Materiały prasowe, Fot: GDDiKA)

Nowy odcinek od Mężenina do Jeżewa - dopinający całą drogę ekspresową S8 w woj. podlaskim - połączył funkcjonujący już 40 km fragment S8 od granicy województwa do Mężenina, z użytkowanym, 24-kilometrowym odcinkiem od Jeżewa, do Białegostoku.

Po odcinku Mężenin - Jeżewo kierowcy jadą w ramach tymczasowej organizacji ruchu, która ma obowiązywać do zakończenia wszystkich robót i uzyskania niezbędnych pozwoleń, co powinno nastąpić w pierwszych miesiącach 2018 roku. To podobne rozwiązanie do tego, jakie zastosowano 22 grudnia 2017 r. na fragmencie S8 od granicy województw mazowieckiego i podlaskiego do obwodnicy Zambrowa.

Wokół ciągu głównego prowadzone będą prace wykończeniowe. Co za tym idzie, prędkość będzie ograniczona do wysokości nie większej niż 100 km/h, a miejscami mogą pojawiać się utrudnienia i dodatkowe ograniczenia związane z wykonywanymi robotami. Chodzi o takie prace jak chociażby realizację dróg serwisowych i lokalnych, przebudowywanych w ramach kontraktu. Co ważne, gotowe są obie jezdnie w ciągu głównym, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie, bariery), jak i te chroniące środowisko (ekrany, przejścia dla zwierząt).

Odcinek Mężenin - Jeżewo w liczbach: