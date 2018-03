Toyota stworzyła najwydajniejszy dwulitrowy silnik benzynowy. Jednostka trafi nie tylko do hybryd

Koncerny motoryzacyjny na poważnie przygotowują się do porzucenia diesli. Toyota zaprezentowała właśnie nowego benzyniaka, który w swojej klasie nie ma sobie równych pod względem wydajności cieplnej.

Sprawność cieplna silnika to stosunek oddawanej przez jednostkę napędową mocy do traconej energii. Im więcej pracy, a mniej ciepła, tym lepiej dla portfela kierowcy. Toyota ogłosiła, że stworzyła dwulitrowy silnik benzynowy o najwyższej sprawności w tej klasie pojemności. Współczynnik ten wynosi dla niego 40 proc. Jeśli jednak jednostka pracuje w hybrydowym zespole napędowym, wydajność wzrasta do 41 proc.