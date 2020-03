WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Samochody nowe

Samochody nowe Samochody używane

Samochody używane Fascynacje

Fascynacje Poradniki i mechanika

Poradniki i mechanika Biznes

Biznes Wideo

Wideo Motocykle

Motocykle Katalog samochodów

Katalog samochodów Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 4 testmotopaliwotoyota prius 5 godzin temu Toyota Prius Plugin Prime: jak spalić 1,5 l/100 km? Hybrydy słyną z niskiego zużycia paliwa, a w wersji plug-in można osiągnąć wręcz niewiarygodnie niskie wyniki. Jak niskie? To sprawdził Zachar... Rozwiń Dzisiaj nadaje z Węgier gdzie Bior … Rozwiń Transkrypcja: Dzisiaj nadaje z Węgier gdzie Biorą udział w eko Wykonanie który jest organizowany przez Toyotę z okazji Dwudziestolecia napędu hybrydowego 20 lat temu 7:00 Nadia Generacja Plus Dzisiaj jedziemy już czwartą generacją plusa i to Zwykłego tylko wersji Z 50 km zasięgiem na samym prądzie Mały to 9 załóg sprawy część z nich już pojechała ale samochody które są widoczne za mną Jeszcze czekają na swój Ja jestem znowu do numer 5 I we dwójkę z Złoto Interii będziemy dziś Jeździ Na Wygrywa oczywiście załogę która zużyje najmniej paliwa ale też na czas ponieważ mamy do pokonania około 100 100 km Na wszystko mamy dwie i pół godz A na mycie jeśli 2 Najlepsze ekipy załóżmy będą miały identyczne spalanie to wtedy liczy się czas Kto szyb Ten Przedmiot sprzedany całkiem Samochody do ostatniej chwili Są ładowane z gniazdka zwykłego gniazdka zresztą nawet po 3 samo Jednego Jak Podłączony jo już podłączany zostały komisyjnie w tej chwili wszyscy Naraz odłączony O już mnie woła Więc wsiadam do auta Mamy o dwóch nie mamy wszystko opisane każdy zakręt Bez nawigacji jedziemy pilot kierowca Zaprasza Posiadam Auto na szrot Buk 19 26 W sumie Pokona Jacek Prowadź Ja Zaklejony przycisk do wyłączania silnika jest z tego powodu że zużycie paliwa jest Nie tylko w trybie nie tylko w trybie komputer pokładowy Ale też to jest system telemetrii który dodatkowo skanuje wszystko to co robimy i on przy wyłącz Klinika jest resetowany więc aby organizatorzy nie stracili informacje o tym co robimy i jak robimy i jak Właśnie po to ten silnik musi być cały czas włączony w pierwszy zakręt wiadomo tam zastąpią meble 23 skręcamy w prawo na stopie i będziesz wtedy Średnie spalanie która uzyskała ekipa która wytycza na tą trasę to Jeśli dobrze pamiętam 2 i 1 więc przed nami trudne zadanie Andrzej łatwe zobaczymy jak to Będzie z jazdą za 5 10 km będziemy widzieć ile nam wyjdzie póki co z tego co Jacek zdecydował się jechać się na samym prądzie mamy tryb eV Ale no podczas briefingu informowanie nas też organizator W sumie jazdy na samym prądzie nie do końca jest to zawsze optymalnym rozwiązaniem więc pewnie lada moment Włączyć tryb hybrydowy bo tak będzie zwyczajnie bardziej oszczędny zobaczył i refrenu Prius wersję Plugin jest dostać się złożonym systemem ma wiele trybów jazdy Jeden z nich to zwykła Drugi to tryb pełni elektryczny trzeci to tryb pełni elektryczny ale takie te Bardziej oszczędny 4 tryb to tryb hybrydowy z doładowaniem wymuszonym Największe baterii i Naszym zadaniem jest takie żonglowanie tymi wszystkimi trybami a Osiągnąć jak najlepszy wynik póki co Przyjechaliśmy w sumie nie wiadomo za bardzo ile bo Co kilka kilometrów od nas na licznik jesteśmy na 9 punkcie e Średnie spalanie też w sumie nie jest znany No weź ją rzeczy jest zresetowany za każdym razem ale póki co i tak chyba jest bliskie zeru Postanowiliśmy jechać przez pierwsze kilometry na samym prądzie więc jedziemy cały czas w trybie EV dokładnie City czyli tym bardziej oszczędnym i zasięgu mamy jeszcze około 30 km A przejechaliśmy Przypuszczam że ponad 30 więc będzie trochę chyba udało nam się Jacek jak sądzisz na oko Tak więc wygląda na to że póki co przyjechaliśmy więc Niż nam ubyło z komputera pokładowego także dobry zespół Dosyć ciężko przede wszystkim dlatego że słońce świeci coraz mocniej a my z uwagi na Oczywiste oszczędności postanowiliśmy że nie będziemy używać klimatyzacji więc jest dosyć cieplutko Tracimy oczywiście na komforcie ale zyskujemy na przynajmniej spalaniu Na światłach w różnych momentach kiedy musimy się zatrzymać w mieście otwieramy okna Przewietrzyć ten samochód ale Dalej musimy znowu te okna pozamykać aby mieć jak najniższy wynik póki co Aż spojrzę Trip B średnie spalanie z trasy mamy 1.7 więc nie jest najgorzej Ale szczerze mówiąc Wymaga to od ciągłej Już parę kilometrów to by było nawet 14 Ale widocznie profil Drogi był taki że trochę musiało się pogorszyć w każdym Po tym jak Zająłem miejsce za kierownicą musiałem dosyć długo się przyzwyczaić do tego samochodu bo jednak Jest trochę inaczej niż w cechę którą przejechałem ostatni w państwie i nie i chwilę Ale teraz mniej więcej się to auto z czułem tylko że niestety żeby dobrze nad tym panować muszę Więc więcej nie gadam wyłączą Na końcu podróży mieliśmy 4K Organizator zasugerował aby Butter Ideal Cały Na prąd Prawie pusto Kilkanaście kilometrów przed tą górą musieliśmy Wymiary Odcinków aby silnikiem podładować Odpowiednie Staraliśmy się bardzo i u podnóża góry mieliśmy nawet zapas bo 16 W zasięgu Na prądzie Pozwolić nawet na wyprzedzanie innych Zachodni I uzyskanie nieco lepszego czasu Na szczycie góry zostało nam na baterie jedynie 100 m zasięgu więc rozpadowi liśmy to chyba nie na Przekraczając Spalanie 100 kilo I dostaliśmy optymistyczny komentarz że jest to najlepsze Ale zadanie były jeszcze dwie Poczekaj Sobie Droga do którego Przez dół Mieliśmy Ratrak Za chwilę rozpocznie się konferencja prasowa na której poznamy wyniki i my tutaj z Jackiem wchodzimy nr Tam i z powrotem I czekamy na te wyniki Żarty oczywiście natomiast to mamy fajny przegląd jeśli chodzi o hybryda Technologie w Toyocie RAV4 achr Yaris Prius wersja Plagi Który Chyba ładniejszy nawet nie chyba ładniejszy od zwykłego Prius Tam widzimy priusa drugiej generacji To widzimy Prius Trzeciej generacji I pokazałbym też Pierwszej generacji Gdyby a już możesz skończyłeś ze zdjęć Dobrze to przed chwilą kolega wyszedł mało nic Botoks Okej wchodzimy oglądamy priusa 1:00 A oto Auto szczególne Pod każdą Choćby dlatego że w Polsce sprzedane zostało tylko 1 x Potem 1997 roku hybryda w Polsce słyszałem chyba tylko w polskie centrali Toyoty i więc w tym jedynym chłopcem był Polska centrala Między innymi dlatego ten Wciąż jest Wstanie Dziennikarze pokazują przy okazji Jak daleko Przebył priv Od 97 Za chwilę będzie kulminacji serca Nie Ogłoszenie Kończy się ten Długi burzliwy dzień a oto Sumowanie tego dnia Zachar Zawadzki Jacek Jest dobry Dzisiaj Półtorej PKM 7 Całej Same Elo Wynik Lepsze Muszę powiedzieć że schodzi Ja Plugin Toy To Normalny jest Podobnie zupełnie Identyczne To jak Prius nowy Jeśli się jedzie na w To wtedy może Włączenie Tryby jazdy na samym Możliwe Na samym prądzie ale w trybie Który jest Włączenie trybu Ładowanie Spaliny To wszystko sprawia że No to Układanka układanka w której można 10:00 Spalanie i u Dzisiaj My się chyba nie najgorzej Uzysk Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego filmu do