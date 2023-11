Toyota Corolla TS Kombi, czyli nowa odmiana najpopularniejszego samochodu w Polsce

Toyota Corolla TS Kombi z napędem hybrydowym 5. generacji jest także bardzo dynamiczna! Samochód nadal dostępny jest w dwóch odmianach zelektryfikowanych. Pierwsza, wykorzystująca silnik benzynowy 1.8 oraz jednostkę elektryczną (ma już nie 122, ale 140 KM) przyspiesza od 0 do 100 km/h w czasie 9,2 sekundy, to aż o 1,7 s szybciej niż poprzednik! Corolla w wersji z silnikiem 2.0 i jednostką elektryczną ma teraz 197 KM (wcześniej 184 KM) i rozpędza się od 0 do 100 km/h w czasie 7,5 sekundy, co również jest poprawą o 0,5 sekundy względem poprzednika.