Toyota Aygo przechodzi lifting w stylu mangi. Nie ma już miejsca na nudne samochody

Jeden z najpopularniejszych w Europie samochodów miejskich przechodzi gruntowny lifting nadwozia i teraz jego wygląd jest jeszcze bardziej wyrazisty. Z czym kojarzy wam się nowa Toyota Aygo? Bo mi przychodzi na myśl japońska manga.

Toyota pozostawiła rozpoznawalny i dobrze przyjęty przez klientów motyw X na przednim pasie, ale przeprojektowano go w taki sposób, by z dwuwymiarowego stał się trójwymiarowy. Jak na mały, miejski samochodzik Aygo wygląda wyjątkowo agresywnie, niemal jak jeden z pokemonów. Tak ma być, bo nudne samochody powoli przechodzą do historii i nie ważne o jakim segmencie mówimy.