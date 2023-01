To różni Polaków od osób z Zachodu. "My musimy kombinować"

Grzegorz Kędzior: To zależy. Wszystkie kraje, które odwiedzamy, są dla nas nowe. Choć wiele czytaliśmy i słyszeliśmy od innych podróżników, to życie wszystko weryfikuje. I tak jak w Europie czy Stanach jesteśmy w stanie pokonać nawet 800 czy 1000 km, to w Ameryce Południowej jest to raczej niemożliwe. Wiele też zależy od kraju, warunków drogowych i ukształtowania terenu. W Peru robiliśmy od 150 do 350 km, gdyż to głównie niesamowite góry z przepięknymi trasami. Z całej podróży średnia to może 300 km.