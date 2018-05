"To jeden z najgorszych dni w moim życiu". Bezcenny zabytek rozbity przez kierowcę piszącego SMS-a

Internauci wyrażają współczucie dla właściciela zabytkowego auta. Jego bezcenny pojazd został poważnie uszkodzony. Wszystko dlatego, że inny kierowca nie patrzył na drogę, a używał telefonu w czasie jazdy.

"To jeden z najgorszych dni w moim życiu", napisał na Facebooku właściciel auta widocznego na zdjęciach. Jego oczko w głowie zostało rozbite, a on mógł tylko bezsilnie patrzeć na swoją stratę. Cała sytuacja miała miejsce niedaleko miejsca pracy autora wpisu. Usłyszał on huk i wybiegł sprawdzić co się stało. Chwilę później zauważył, że kierowca, który miał kolizję z jego zabytkowym autem, próbuje uciec z miejsca zdarzenia.