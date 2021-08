Tłumaczymy, którą częścią pasa należy jeździć. Warto znać kilka zasad

Trzeba jednak pamiętać o jeszcze jednej zasadzie związanej z bezpieczeństwem. Większość pojazdów na drogach to samochody, a to oznacza, że właśnie na środku pasa zbiera się najwięcej zanieczyszczeń. Z jednej strony jest to wszelkiego rodzaju kurz i piach odgarniany przez opony, a z drugiej smar i olej. Szczególnie dużo tych ostatnich może zbierać się przy skrzyżowaniach i należy o tym pamiętać mocniej hamując – jeśli tylko nawierzchnia jest równa na całej szerokości, to środek pasa zapewni gorszą przyczepność.