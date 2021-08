Zobacz, kiedy można wyprzedzać na podwójnej ciągłej. Przepisy na to pozwalają

Zgodnie z przepisami linia podwójna ciągła, czyli znak drogowy poziomy P-4, "rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią". Oznacza to, że można dokonać manewru wyprzedzania, jeśli tylko zmieści się na tym samym pasie ruchu. Choć w teorii nie ogranicza się to jedynie do wyprzedzania motocyklem, to najczęściej tylko kierowcy jednośladów będą wstanie wyprzedzić bez najeżdżania na linię.