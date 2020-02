WP Moto Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Test Mazdy 3 Skyactiv-X: jak działa i jeździ "benzynowy diesel"? Silnik SkyActiv-X był zapowiadany jako rewolucja, która połączy zalety silnika benzynowego i Diesla. Zobacz, jak działa nowa konstrukcja... Rozwiń Silnik Fix do Zapomniany Prawdziwe … Rozwiń Transkrypcja: Silnik Fix do Zapomniany Prawdziwe Kto miał połączyć zalety silnika wysokoprężnego czyli niskie spalanie wysokie moment obrotowy Silnika benzynowego czyli miłość do wysokich obrotów Popłyniemy Oczywiście Dzisiaj Mam wyjątkową okazję aby przetestować ten silnik praktycznie na przykład Masz 3 zł Silnikiem Sky Opowiem wam Więcej i oczy Przyjadę Samochodem Skyactiv-x Rewolucją wolnossące Jutro we go silnika benzynowego Mazdy o Wysokie Sprężanie dokładnie 14 do To wyraźnie więcej niż w innych benzyniakach Gdzie najczęściej Sprężanie ost 10 Tymczasem w Oznaczeniem Stopień sprężania Jeszcze Do jednej A co my właściwie Sprężanie Jeszcze mamy Dobra to Niższe spalanie bo Wyższą Jak w Jest oto Dlaczego Właśnie te Kiedy jest w Lidlu dochodzi pod dużym ciśnieniem do samozapłonu oleju Go to spala się on w całości Wcześniej i jedno Kiedy jednak zaczniemy podobnie traktować To do zapłonu może Może też Spalanie stukowe Na co byś się tego problemu pracowały tęgie głowy w różnych Ale to właśnie Mazda Stan Ale to nie wszystko aby jeszcze bardziej utrudnić sobie pracę Postanowili karmić ten Super uwaga Jak wiadomo optymalny Powietrza do paliwa 14 i 7 do 1 Ale w tym silniku w sumie zasysa Do cylindra trafia Mieszanka o proporcjach ponad 30 Doję A więc nie dość że Nie ma ochoty zapalać się pod wpływem Ciśnienie To jej jeszcze w tym celu A jednak to działa o to Koniec u sprężania następuje dodatkowy Spryskiwacz Podobnie jak w dym Podciśnienie Tworzą wokół siebie Tak Silnik Święta Tworzą wokół świecy małą kulkę Bogatsze Wybuch Kulka bogaczewie Spróbuję ciśnienie natłokiem Właśnie Co powoduje że za Ispa Uboga I to Jedno Jedno Tempera To akurat jest bardzo ważne bo dzięki temu mamy Straty Spalinowych Kolejny Czasem jednak ten misterny plan trzeba zmodyfikować Po pierwsze podróżą w ciążę Obrotach a po drugie na Silnik Wtedy spalanie mieszanki Przestawia się na Wówczas silnik dostaje też klasyczny Mieszankę Dojedź W tym miejscu powinienem chyba już trzasnąć maską i opowiedzieć o wrażeniach Prawda Prawda ale wcześniej opowiem wam o jeszcze je Szczególe Do 3000 obrotów na minutę ten silnik Wolno Ale powie Już nie Powyżej włącza się kompresor który Tłoczyć powietrze Do Co ważne tylko I5 różnie Od turbodoładowanie gdzie pod Ciśnienie do cylindrów trochę więcej powie NIP Tylko powietrze Ruszamy przyspieszamy i mocno gaz To jeszcze nie jest efekt diesle Turbo Ale to też nie jest efekt jazdy silnikiem Wolnossące mniej więcej od 2000 obrotów silnik przyspiesza już bardzo zdecydowanie Jest ciekawsze rzeczy dzieją się poniżej nawet 2000 obrotów to było coś to mnie zaszokował Jechałem samochodem po raz pierwszy z tym silnikiem Podczas takiej pierwszej jazdy testowej Kia Stwierdziłem że będę jechał spokojnie i sprawdzę Jak nisko da się zejść ze spalaniem i wtedy patrząc Ekran komputera pokładowego w słownie oniemiałem Spróbuję teraz to pokazać Ja teraz na piątym biegu mam w 1400 Całe obrotów na minutę jadę 50 km na godzinę i właśnie komputer pokazuje mi że mam zmienić 5:00 No to zmieniam komputer zadowolony wyświetla szóstkę mam 50 Może 1100 obrotów na minutę mniej więcej komputer jest zadowolony Ciekaw jestem jak jest chwilowe spalanie nie będę Teraz klikam w komputerze ale przypuszczam że Dosłownie na oparach super uboga mieszanka w końcu Jak jestem co się wydarzy Jak leci nacisnę mocno gaz wciskam gaz a w prasie o zmianę ale Czwórka Nie ma trójkę przy bardzo piątkę przyspieszamy jest zadowolony przyspieszenie w okolicach 300 obrotów I to takie dosyć zdecydowany mocne przyspieszenie to nie jest jeszcze dla niego powód Produkować na czwórkę czy na trójkę dziesiątka jest okej To jest właśnie efekt Że w tym silniku uzyskano bardzo płaski moment obrotowy który ma Wartość osiąga od 3000 obrotów na minutę Co prawda A ja na razie operuje znacznie niższym i brat Ale jednak już powyżej tysiąca mamy to tego momentu obrotowego dostatecznie dużo Tego aby pozwolić sobie na jazdę na tak niskich obrotach i tak jak mówię komputer do tego do Zachęca ryb pod tym względem to diesel chociaż Mamy to ograniczenie do 90 więc tak Zredukuj na trójkę dlaczego Bo moment obrotowy Jest oczywiście bardzo fajne do takiej właśnie spokojnej jazdy na niskich obrotach i poczucie że to jest elastyczny W trasie wyprzedzić przyspieszyć uprzedzić Tira to wtedy Produkować bo jednak nie jest To turbodoładowane benzyna mimo wszystko bo Czym się różni moment Od mocy która jest nam potrzebna do danego wyprzedzenie właśnie tymże moc obliczamy DeFacto moment obrotowy razy liczba obrotów a więc tam w wyższych rejestrach uzyskamy więcej mocy i samochód miał wszystko Będzie bardziej Zdecydowanie przyspieszał tak czy inaczej przy wyższych obrotach usłyszymy coś Co sprawia że nie mamy wątpliwości to nie jest w diesel to jest jednak Bo po pierwsze ładnie brzmi na dwójce możemy teraz to pokazać A po drugie 5000 obrotów 600 zaczyna żyć 600 I wyżej dopiero powyżej siedmiu mamy że mogę pole To jest benzyna żeby nie był Różowa jest jeden powód dla którego bardziej sportowy kierowca będzie w tym samochodzie trochę się nudził Otóż zwykłej benzynie mamy moment obrotowy na węższym od ci Tutaj on jest płaski i szeroki i teraz Jeśli ktoś lubi zmieniać biegi jeśli ktoś lubi Poszukać tego idealnego miejsca na obrotomierzu kiedy ten moment obrotowy osiąga swoją szczytową wartość Lubię generalnie pracować intensywnie często zmieniając biegi trafiają w ten optymalny Zakres obrotów żeby wycisnąć z silnika ile się da No to w tym silniku jakby nie Musi to robić bo ten moment obrotowy jest prawie wszędzie i jego Z drugiej strony jeśli lubi zmieniać biegi to będzie zadowolony Po pierwsze dlatego że jak to w Maździe zmiany biegów pół A po drugie jest dużo okazji do zmiany biegów bo co chwilę komputer Proponuję żeby wrzucić Przecież moment Żeby być precyzyjnym zalety tego silnika najlepiej rozpatrywać przez pryzmat Obrotowego czy tak jak w dieslu i to jest naprawdę bardzo ciekawe połączenie które jednocześnie pozwoli Wysoko brzmi przytył fantastycznie na niskich obrotach nie klekocze Nie telepie Jest jak najbardziej benzyną a jednocześnie ma całkiem rozsądne spalanie moje Błędem będzie postrzeganie tego silnika wyłącznie Tego że podobnie jak Diesel musi mało palić będzie palił mniej Nie będzie to rewolucyjna zmianę będzie to raczej krok w dół Natomiast jeśli Weźmy pod uwagę jego charakterystykę sposób jazdy tym samochodem i to jak chętnie reaguje na gaz Niezależna A więc a wręcz prowokujesz żeby to obroty były jak najniższe i poprosi o to co chwilę no to Ten samochód odkrywa się przed nami z tym silnikiem w całości takim jaki on jest czyli takim Połączenie benzyny i Diesla połączeń w którym wielu marzyło a niewielu się udało I teraz czas na to co dla nas wszystkich jest bardzo Prawda Spalanie Z grup Spalanie powiedziałbym że jadąc dynamicznie szarpiąc wciskając gaz do dechy w cyklu mieszanym nie udało mi Nigdy Do 10 l na 100 km przy spokojnej jeździe w mieście wyszło 7 Spokojne jutro Niewiele ponad 5 jadąc Po Góra Apopo Nasz pomiar Tak na Zaszokował na W tym teście sprawdziliśmy dla was nie ty Zużycie paliwa Komputera pokładowego Ale także o ile przekłamuje One Vespa Zatankowali my w trasie dwa razy do pełna i porównaliśmy w Obliczony Drugim dystrybutorem z wynikiem z Pokłady Liczby Teraz przyszła pora na klasyczne test spalania Mazdy trójki IC tempomat zostawiłem na 93 km I na początku powiedziałem a tak naprawdę potrzebne Średnie spalanie Tempomat ustawiony mamy na 144 km na godzinę Widzimy się na listę i po przejechaniu 5 km Ile I na koniec pomoże mi średnie spalanie przy 140 Może nie Wyjątkowe rekordowe wartości ale przy Bardzo przyzwoite jak na dwulitrową wolnostojącą większości sytuacji benzyna aktu Daje całkiem niezły 8 g osiągach powiem za chwilę teraz Jeszcze Podkreśl jedną Oszczędność na jednostki Widoczna jest szczególnie dobrze wtedy kiedy pracuje Ona pod większym obciążeniem łóżko kiedy na pokładzie mamy więcej niż Osobę wtedy jak się mocniej przecież nie gaz jak wiadomo Turbodoładowane benzyny potrafią wypić 2 razy więcej Paliw Natomiast w przypadku tego się nie Różnice Symboliczny Wszystkie przełomy patenty i odkrycia Pozwoliły Silnik Jeszcze bardzo Nana Taniec Czy dalej Wyjechać taniej i zajechać bardziej komfortowo albo inaczej Czy silnik z kajak Jesteś cudownym Remedium i Panaceum na wszystkie problemy zmotoryzowanej ludzką Odpowiedź brzmi Nie Ale pocieszę Japończyk Rozwiązanie Jakieś cudowne prawie perpetum mobile Co generuje 300 Metrów Krok w dół Spalanie W górę Osiąga Krok do przodu Kruk który pozwala inżynierom Mazdy Doom Którzy jeszcze nie dał Zapowiadali koniec wolnossących siły Benz Może kiedyś to A póki co możemy Dzięki inżynierom Mazdy jeszcze jakiś czas nimi się Dziękuję za obejrzenie tego filmu pamięć Skrypty i do zobaczenia w kolejnych