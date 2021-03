Targi motocyklowe jeszcze nie umarły. Honda, Royal Enfield i Benelli na EICMA 2021

Pandemia i odwołane targi EICMA 2020 na pewno miały wpływ, ale nie były główną przyczyną zmiany podejścia do takich imprez. Na rynku samochodów już wcześniej niektórzy producenci rezygnowali z udziału w największych światowych targach motoryzacyjnych. Zatem ten sam trend w świecie motocykli nie powinien zaskakiwać. Nagromadzenie premier w jednym momencie powoduje, że wiele z nich może przejść bez większego echa , a przecież nie o to chodzi w marketingu. Nic więc dziwnego, że często już przed targami poznajemy sporo nowości, a sama impreza traci przez to na znaczeniu. Do tego dochodzą wysokie koszty takich coraz mniej atrakcyjnych dla producentów jednośladów imprez.

Odbywające się w Mediolanie targi EICMA to najważniejsza taka motocyklowa impreza na świecie. Wiele marek to właśnie na nią szykuje ważne premiery jednośladów – czy to na kolejny sezon, czy to koncepcyjnych. Jednak już wiadomo, że w 2021 r. na tej imprezie (jak i targach Intermot w Kolonii) nie zobaczymy BMW. Niemcy wolą organizować swoje własne prezentacje, na których nikt nie będzie odciągał uwagi od ich motocykli. Czy to początek końca instytucji targów motocyklowych? Trudno powiedzieć, jednak na pewno wiadomość o ich śmierci jest przedwczesna. Nadal nie brakuje firm, które chcą się wystawiać w Mediolanie.