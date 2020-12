Targi EICMA powrócą w 2021 roku. Podano już datę tej wielkiej imprezy

Targi EICMA 2021 odbędą się w dniach 23-28 listopada 2021 r. Będzie to 78. edycja tej imprezy i odbędzie się ona w halach Fiera Milano w Mediolanie. Organizatorzy podkreślają, że będą to wyjątkowe targi po tym, jak z powodu pandemii koronawirusa odwołano EICMA 2020. Dla wielu osób będą to więc okazje, aby zobaczyć premiery nie z jednego, a z dwóch lat. Pierwsze dwa dni targów EICMA 2021, czyli 23 i 24 listopada, będą zarezerwowane dla mediów i biznesu (w końcu jest też okazja, aby przedstawiciele różnych firm spotkali się w jednym miejscu). Przez kolejne dni wystawa będzie dostępna dla wszystkich zwiedzających.