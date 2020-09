Szwedzki skuter CAKE Ösa został doceniony za wygląd

Praktyczna do bólu maszyna wyróżnia się też nietypowym wyglądem, w którym niemalże wszystko podporządkowano funkcji. Doceniło to jury konkursu German Design Award, które przyznało skuterowi główne nagrody w kategorii pojazdów użytkowych oraz w kategorii Eco Design.

Ta ciekawa maszyna jest dostępna w dwóch wariantach: Lite osiągającym prędkość maksymalną na poziomie 50 km/h oraz + rozpędzającym się do ponad 100 km/h. Pierwszy kosztuje równowartość 6500 dolarów, a drugi 8500 dolarów. Niemało, ale cóż - wyjątkowość musi swoje kosztować.

Co ciekawe, nie jest to pierwsza nagroda za design przyznana modelowi Ösa. Wcześniej bowiem docenili go też jurorzy prestiżowego konkursu Red Dot Award.