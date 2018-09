Szpachla odpada warstwami. Skuwanie skorupy nagrane telefonem

Nagrania, na których spod lakieru odpadają całe płaty "szpachli" sporadycznie pojawiają się w sieci, ale blacharze nie mają wątpliwości – po drogach jeździ mnóstwo takich aut. Jak rozpoznać auto po niefachowej naprawie?



– Rzadko zdarza się, że klienci chcą drogich i fachowych napraw . Często natomiast pojawiają się prośby, o polakierowanie do listwy, czyli tylko fragmentu drzwi albo do załamania karoserii. To wynika przede wszystkim z oszczędności – powiedział w rozmowie z WP pan Andrzej, właściciel warsztatu samochodowego.

Jednym z najtańszych sposobów na naprawy blacharskie, jest używanie szpachlówki. Uniwersalnym materiałem wypełnia się ubytki, wygładza, a później na to nanosi kilka warstw lakieru. Jeśli chodzi o głębsze rysy albo inne drobne uszkodzenia to nie mamy nic przeciwko. Ale maskowanie poważnych ubytków karoserii i to w miejscach, gdzie samonośne nadwozie powinno być solidnie wykonane (okolice słupków i progów), to już sprawa znacznie bardziej poważna, bo wpływa na bezpieczeństwo.