Suzuki rozważa wycofanie się z MotoGP. Powodem są kwestie ekonomiczne

To dość zaskakujące, szczególnie w kontekście sukcesów w ostatnich latach i niedawnego kontraktu na pozostanie w padoku do 2026 roku. W komunikacie marki możemy przeczytać: "Obecna sytuacja ekonomiczna i potrzeba skoncentrowania wysiłków na wszelkich zmianach, przed którymi stoi motoryzacja, zmuszają Suzuki do przesunięcia kosztów i zasobów ludzkich w celu opracowania nowych technologii".