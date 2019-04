Surowe kary za podawanie fałszywych informacji przy zamawianiu mniejszych tablic. Urzędnicy grożą więzieniem

Od początku lipca 2018 roku wydziały komunikacji zaczęły wydawać tablice rejestracyjne o mniejszym rozmiarze. Miał to być ukłon w kierunku właścicieli aut z Japonii i USA. Po czasie rozdawania małych tablic na lewo i prawo urzędnicy poszli po rozum do głowy.

Niektóre wydziały komunikacji wysłały pisma do właścicieli aut z małymi tablicami . Dokument, o który należy uzupełnić oświadczenie złożone wcześniej w urzędzie, brzmi bardzo groźnie. Poniżej miejsca, w którym należy wpisać dane swoje i auta, należy podpisać oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych informacji.

Chodzi oczywiście o informacje, że samochód jest konstrukcyjnie przystosowany do tablic o mniejszym wymiarze.

Co za to grozi?

Z pisma wysłanego do właściciela auta wynika, że urzędnicy powołują się na artykuł 233 kodeksu karnego, który brzmi: "Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 ".

Dlaczego urzędnicy grożą karami?

Weryfikacja wynika z faktu, że mniejsze tablice mają mniej znaków, więc jest dużo mniej kombinacji (dwie litery, gdzie przykładowo W to oznaczenie województwa mazowieckiego, kolejna litera to np. A, a dalej dwie cyfry np. 01). Dlatego też nadużywanie przywileju korzystania z małych tablic przez ludzi, którzy montowali je do europejskich aut, szybko wyczerpałoby ich zapas.