Straż miejska ma tysiące oczu i uszu. To nasi sąsiedzi, znajomi i rodzina

Straż miejska to służba, bez której nie dałoby się żyć w miastach. Ich obowiązkiem jest patrolowanie i reagowanie na łamanie przepisów, ale przede wszystkim interweniowanie na wezwania mieszkańców. A te spływają bez przerwy.

W rozmowie z jednym ze strażników miejskich dowiedziałem się, że czasem ma on poczucie, że obywatele patrzą mu na ręce. Od niemal 20 lat służby doskonale zna przepisy i zakres swoich obowiązków. Ma też doświadczenie w pracy na ulicy, a to właśnie ono jest najtrudniejsze do zdobycia. Według mojego rozmówcy, zdarzają się ludzie, którzy notorycznie zgłaszają przewinienia swoich sąsiadów. Np. jeśli ktoś ma zwyczaj wyładowywać zakupy tuż obok klatki schodowej swojego bloku, a sąsiadka już kilkakrotnie zaobserwowała, że parkuje nielegalnie zastawiając chodnik, to potrafi za każdym razem zadzwonić do straży miejskiej i zażądać, żeby "ktoś coś z tym zrobił".