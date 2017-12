Straż graniczna od miesiąca może zabierać dowody rejestracyjne. Poznaliśmy statystyki

Kierowcy zatrzymani przez straż graniczną nie spodziewają się, że mogą stracić dowód rejestracyjny. Nowe prawo działa od miesiąca i wiemy, ile osób straciło dokument za zły stan techniczny auta.

Nowe uprawnienia straży granicznej przyznało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 12 listopada 2017 roku. Chodzi o możliwość zatrzymywania dowodu rejestracyjnego, jeśli kontrolowane auto okaże się niesprawne . Funkcjonariusz, który zatrzyma dokument, wystawi pokwitowanie, identyczne jak to, które daje policjant.

Do 13 grudnia 2017 straż graniczna zatrzymała 110 dowodów rejestracyjnych. Dla porównania, w całym 2016 r. stwierdzono aż 4250 przypadków uzasadniających zatrzymanie dokumentów do używania pojazdu. Zanim nowe przepisy weszły w życie, pogranicznicy wzywali policjantów, przez co czas kontroli się wydłużał i konieczne było angażowanie innej służby. Przyznanie uprawnienia umożliwiło szybsze zakończenie kontroli.