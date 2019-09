Statystyki są alarmujące. W Polsce przybywa pijanych kierowców

Z każdym rokiem wzrasta liczba osób przyłapanych na jeździe pod wpływem. Ministerstwo Sprawiedliwości chce walczyć z tym zjawiskiem prowadząc szeroko zakrojone kampanie informacyjne.

Statystyki nie napawają optymizmem. W ciągu pierwszych 7 miesięcy 2019 roku policjanci zatrzymali aż 63 tysiące kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu. To o ponad 3 tysiące więcej niż w analogicznym okresie roku wcześniejszego. Nietrzeźwi kierowcy przyczynili się do śmierci co najmniej 200 osób, a dziesięciokrotnie więcej ofiar odniosło trwałe obrażenia.