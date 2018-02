Spowodował wypadek i uciekł. Miał dwa promile alkoholu we krwi

Pijany kierowca spowodował kolizję drogową, po czym uciekł. Całe zajście obserwował świadek, który bez chwili namysłu ruszył w pościg za niebezpiecznym piratem drogowym.

Do wypadku doszło w czwartek wieczorem w Wólce Cycowskiej. 58-latek prowadzący Citroena zderzył się z 21-letnim kierowcą Forda. Sprawca kolizji nie zatrzymał się i uciekł w stronę pobliskiej miejscowości Świerszczów, po czym zjechał na pole - prawdopodobnie po to żeby się ukryć.

Jak wynikało z relacji świadków kierujący citroenem już wcześniej wykonywał niebezpieczne manewry i dawało to podstawę do przypuszczeń, że może być pijany. Jeden z nich nawet ruszył w pościg za piratem drogowym i udało mu się zatrzymać sprawcę wypadku. Wtedy okazało się, że w istocie 58-latek jest pijany. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia potwierdzili, że miał we krwi prawie dwa promile alkoholu.