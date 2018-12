SPEED. Policja powołała grupę do walki z piratami drogowymi

Ignorowanie ograniczeń prędkości to powszechna praktyka milionów polskich kierowców. Stołeczna policja wzięła na celownik piratów drogowych, a by skuteczniej ich wychwytywać, stworzyła specjalną grupę o nazwie SPEED. Pracujący w niej funkcjonariusze dysponują najszybszym samochodem w polskiej policji.

Przez lata walczyliśmy o lepsze drogi, by było bezpieczniej. Z biegiem lat jakość nawierzchni, po których się poruszamy, uległa skokowej poprawie, niestety tego samego nie można powiedzieć o bezpieczeństwie. Na drodze do dogonienia pod tym względem Europy stoi między innymi powszechna wśród polskich zmotoryzowanych skłonność do łamania ograniczeń prędkości. Z tą cechą kierujących walczyć ma nowa formacja policji.