Spalone sprzęgło w motocyklu – objawy

Objawy zużycia sprzęgła

Pierwsze symptomy zużycia sprzęgła to przeważnie poślizg. Obroty silnika w trakcie przyspieszania gwałtownie rosną, ale motocykl rozpędza się ospale. Inne oznaki zużycia, to trudności ze zmianą przełożeń czy „pełzanie” motocykla pomimo rozłączonego sprzęgła.

Awaria sprzęgła i demontaż

Poza naturalnym zużyciem przyczyną kłopotów może być również awaria. W przypadku układów sterowanych za pomocą linki, to od niej należy zacząć inspekcję serwisową w poszukiwaniu potencjalnego luzu. Jeśli to nie linka jest winowajcą, to źródło problemu tkwi w sprzęgle, które należy zdemontować w celu kontroli poszczególnych elementów.

Ocenę stanu elementów skrzyni biegów należy zacząć od zmierzenia za pomocą suwmiarki wysokości sprężyn i grubości tarcz ciernych. Dobrze jest zweryfikować także stan kosza pod kątem potencjalnych uszkodzeń. Inspekcję przekładek można ograniczyć do wzrokowej diagnozy pod kątem uszkodzeń termicznych na skutek przegrzania (powierzchnia tarczki powinna mieć jednolity kolor – jeśli ma przebarwienia, nadaje się do wymiany) oraz potencjalnych odkształceń, które sprawdza się szczelinomierzem, kładąc przekładkę na równej powierzchni.

Ile kosztuje naprawa sprzęgła?

Koszt wymiany tarcz sprzęgłowych do popularnych modeli motocykli (dla wersji z mokrym sprzęgłem) powinien zamknąć się w kwocie od 150 do 450 zł wraz z robocizną. Za uniwersalny zestaw tarcz do jednośladów japońskich producentów trzeba zapłacić od ok. 100 zł do 180 zł. Sto złotych więcej będzie kosztował fabrycznie nowy komplet tarcz ciernych wraz ze stalowymi przekładkami oraz sprężynami na internetowych platformach sprzedażowych.