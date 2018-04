Sol nową marką Volkswagena. Na początek SUV

Podczas targów motoryzacyjnych w Pekinie Volkswagen wraz z lokalnym JAC Motors przedstawił powstanie nowej marki nazywającej się Sol. Ma ona oferować samochody z alternatywnymi napędami, co w praktyce oznacza auta elektryczne.

W wyglądzie E20X faktycznie widać inspiracje seatami, ale najważniejsze jest to, że mamy do czynienia z SUV-em. To właśnie wszelkiej maści crossovery są dziś hitem w Chinach. Samochody marki Sol mają łączyć to z drugim ważnym trentem motoryzacji Kraju Środka – elektrycznym napędem.