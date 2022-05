Snajperzy z Ukrainy chcą elektrycznych motocykli. To bardzo skuteczna broń

Co więcej, takie pojazdy już istnieją. Mowa o motocyklu Atom Military, zbudowanym przez firmę ELEEK w ukraińskim Tarnopolu. To maszyna, która podobno jest w stanie rozpędzić się do 90 km/h i pokonać 150 km na jednym, 5-godzinnym ładowaniu. Charakteryzuje się też wysokimi zdolnościami terenowymi i ładownością sięgającą 150 kg.