Śmiertelny wypadek z udziałem mclarena. Za kierownicą 18-letni youtuber

Amerykańskie media donoszą o tragicznym wypadku, który zdarzył się na autostradzie I-805 w San Diego. Kierujący mclarenem 18-latek jechał pod prąd i uderzył w hyundaia. Zginęły trzy osoby.

W czwartek, 23 sierpnia, około 16.30 czasu lokalnego w San Diego doszło do tragedii. 18-letni youtuber Trevor Heitmann znany jako "McSkillet" najpierw uderzył swoim mclarenem w bramę wjazdową do szkoły, a następnie ruszył w stronę autostrady I-805, którą jechał pod prąd. Przy prędkości przekraczającej 160 km/h zderzył się z jadącym poprawnie hyundaiem. Na jego pokładzie podróżowała 43-letnia kobieta z 12-letnią córką. Zarówno one, jak i nastolatek, zginęli. Informację tę potwierdził "Time".