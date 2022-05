Śmiertelna żorska kumulacja. Nigdy nie powinien wsiadać na ten motocykl

Jak się jednak okazało, żaden z pojazdów nie powinien znaleźć się na drogach, bowiem nie były one dopuszczone do ruchu. Co więcej, motocykl nie był ubezpieczony, a zmarły nie posiadał uprawnień do kierowania jednośladami. Kierujący fiatem panda został skierowany na badanie krwi, a jego prawo jazdy zostało zatrzymane.