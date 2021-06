Skradzione motocykle chowali w kurniku. Policja rozbiła gang recydywistów

Jednoślad nie miał tablicy rejestracyjnej, za to miał wyłamane siedzenie i odpięty akumulator, a nieopodal stał drugi kradziony motocykl. Do akcji wkroczyli policjanci kryminalni i już dzień później zatrzymali 41-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzieże motocykli. Dalsze śledztwo doprowadziło funkcjonariuszy do dzielnicy Wawer, gdzie zatrzymano podejrzanych w wieku 26 i 32 lat. Co więcej, obaj mieli spore ilości marihuany i substancji psychotropowych.