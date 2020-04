WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Skoda Superb 2.0 TSI (272 KM) - test zużycia paliwa Czy 272-konna Škoda Superb 4x4 może być samochodem oszczędnym? Mój test wykazał, że może i to bez większych wyrzeczeń. Wystarczy przestrzegać... Rozwiń Tak jak obiecałem jednemu czytelni … Rozwiń Transkrypcja: Tak jak obiecałem jednemu czytelników Tak też się stało Mam do testów Skoda Superb sportline 2.0 TDI 272 koni mechaniczne Czy zjesz odmiana z napędem na cztery koła z automatyczną skrzynią biegów No i sprawdzamy zużycie paliwa dużo dużo emocji wywołał mój test 190 konnej tamte wartości były w waszym zdaniem tak niskie że aż nie do zaakceptowania jakie będą tutaj wyniki paliwa to się dopiero okaże bo dopiero zaczynam ten test dlatego też jadę zatankować samochód żeby nie było później wątpliwości że wyniki biorę tylko i wyłącznie z komputera pokładowego akurat mi się kończy więc czas zatankować zbiornik totalnym zatankowany jak widać do pełna a tu jeszcze można sobie sprawdzić zatankować widać nic się nie zmieniło ale powinno się zaraz zresetować Nie chce się zresetować pa się zresetowało od przejazdu autostradą z prędkością 140 km na godzinę zjem licznik jak idzie z lekką kuleczką zawsze zostawiam prędkość na wyższą nie sprawdzałem z jej gps-em ale po prostu uważam że delikatna Górka zawsze się tutaj przy dachu jest na obwodnicy Mińska Mazowieckiego jest to odcinek wystarczający żeby sprawdzić i spalanie widać wynik 99 po 14 km a za chwilę pewnie będzie 14 No bo taki grzeczny co tutaj tak nie weszłam do końca 14 Już wracamy powrót rozpędzamy się do tej prędkości pracujemy licznik i sprawdzimy jak będziesz w drugą stronę Zbliżamy się do końca próby zaraz będzie 14 km 9 i 60 l na 100 km czyli bardzo nie duża różnica na dzień dzisiejszy pierwszą a drugą stroną Można zatem przyjąć że próba przy prędkości 140 km na godzinę zakończyła się wynikiem 979809 się powiedzmy Tak więc z powyższym nawet sporo wyższe niż w przypadku 90 konnego supermag Sprawdziłem teraz ty jak ten samochód przy prędkości 90 km na godzinę kasuje licznik prędkość 93 km na godzinę mniej więcej rzeczywiste 90 km na godzinę na osobą która być może nie czytałeś Żadnego mojego artykuł na temat spalania potrafi sposobów jaki sprawdza spalanie wyjaśnić i do czego służy ta próba No bo stała prędkość 90 km na godzinę to naprawi się wydaje bez sensu no bo na drodze krajowej nie jesteśmy w stanie osiągnąć takie pojazdy to właściwie 90 km na godzinę stałe jest możliwe wyłącznie pomiędzy miejscowościami to jeszcze na drodze bez ograniczeń Na czym polega pierwsze mamy jaki wynik obiektywny tak Czyli możemy Każde auto sobie sprawdzić przy tej stałej prędkości 90 km na godzinę i wtedy jakby zupełnie niezależnie od warunków zupełnie niezależnie na drodze zawsze mnie mieli ten wynik jakie obiektywy bez udziału jakichkolwiek innych czynników z drugiej strony do 90 km na godzinę uważam za takie zazwyczaj bo to nie zawsze zazwyczaj jest to maximum jakie osiągnięcie na drodze krajowej pod warunkiem że po pierwsze przez przepisów ruchu drogowego czyli nie przekraczamy 90 km na godzinę a po drugie bo a po drugie przeczenia My też jakiś chociaż minimum zostaw tego jazdy czyli płynie zwalniamy wcześniej hamujemy silnikiem i tak dalej i tak dalej 6 i pół litra wynik Moim zdaniem powyżej oczekiwań ale to dopiero pierwszy przejazd w jedną stronę w tą stronę bardziej wymagająca silnika może przyznać że w drugą stronę trochę mnie rozczarowało Myślałem że to będzie około pięciu i pół litra na 3 km mamy cześć równiutkie dodamy do tego 6 i pół z pierwszej próby i wychodzi nam 625 na 100 km to jest bardzo dużo moim tak zaskakująco dużo mówię że to sporo nieprzypadkowo Superb 2.0 b c 190 koni mechanicznych z przednim napędem zużył na tej próby 4 i 12 kilometrów A na autostradzie 77 Co oznacza że na autostradzie a72 konne super czy z napędem na cztery koła spala 2 l na 100 km więcej no tam na troszkę więcej niż dwa co jest ogromną różnicę co jest różnicą wręcz zaskakującą tutaj też 6249 No to jest prawie półtora litra na 100 km więcej Co też uważam za zawód mam takie podejrzenie że chyba coś to wpływ jest na pewno na cztery koła mogłoby się wydawać że napęd na cztery koła z grupy Volkswagena czy do łączącym haldeks nie będzie na dużego wpływu już to sprzęgło nie przenosi prawie wcale momentu obrotowego na tylny na tylną oś ale tak sobie teraz skoro Audi zastosował A4 Quattro Ultra czyli napęd wyłączający całkowicie tylną oś to znaczy tam sprzęgło które z reguły dołączana ona zawsze jest włączone ale w Quattro Ultra ona jest całkowicie rozłączone chyba nawet wraz z tylny wałem wałem napędowym to być może właśnie to spoko tą decyzję że ten napęd haldeks nie jest zbyt ekonomiczny mówię o tym dlatego że miałem też super Mai Nie pisałem tego testu ale miałem Supermana 2.0 kombi diesel 190 w domu także metr miałam tą benzynową wersję a później i tak by na zamianę miałam tego diesla to była też wersja Scout więc delikatnie podniesiona ale myślę że to podniesienie napływu natomiast Zobaczcie że ten diesel 90 konny jeszcze nie powiem wam o szczegółach bo zrazy to dopiero wszystko w teście ale ten Diesel Kombi na cztery koła właśnie to jest istotne spalił więcej w każdej każdej próbie niż benzynowy Superb 2 0t Caesar wu na autostradzie jakim 149 90 km na godzinę jak i na drodze krajowej jadąc z ekonomiczny diesel spalił więcej od benzyny więc możemy możemy tutaj wyciągnąć jakby takie dwa albo napęd na cztery koła w Skodzie Superb pochłania bardzo duże ilości paliwa i tutaj naprawdę w tym przypadku jak widać się skoro może to oczywiście w byli też mocno ale ale porównanie z dieslem albo faktycznie coś z tym dwulitrowym poezji 190 konnym było nie tak być może on był naprawdę jakiś Ultra ekonomiczny już jakby taka teoria bardzo mocno posunięta do przodu no bo jeżeli jej okej No jeżeli jeżeli Skoda jeśli Założymy że skonam manipuluje tutaj w tym dlaczego nie robi tego w innych autach testowych prawda No ale nic zostaje nam jeszcze próba na drodze krajowej zrobimy jeszcze kilka różnych przejazdów jeszcze kilka dni na dzień dzisiejszy myślę że można skończyć ten temat ale jutro Widzimy się znowu w Skodzie Superb i zobaczymy jak auto będzie jechało na drodze krajowej i jak nie będzie pani przede wszystkim jaka będzie różnica do 192 konnej przednionapędówką dzień drugi raz to spala Skoda Superb 2.0 TS i 4 na 4 fortnite wczorajsze jazdy zakończyły się troszkę wynikami poniżej oczekiwań Natomiast na chwilę obecną mamy przejechane 94 km 8,5 m zaraz będziemy jechać drogą krajową i sprawdzimy jak samochód zachowuje się w takich warunkach chodzi o wyniki zużycia paliwa samochód Nie porusza się ze stałą prędkością ponieważ prędkość jest zmienna przez miejscowości 50 km na godzinę jest też w Polsce sporo ograniczeń do napraw 70 czy 60 km na godzinę więc zwalnianie przyspieszanie zmiana prędkości więc pojawia się gdzieś obciążenie natomiast jakby układ napędowy pracuje w średnim zakresie prędkości od 50 do około 7 kilku kilometrów na godzinę W zależności od tego gdzie ta droga krajowa jest położona Przez ile miejscowości Jak długie przebiega Zobaczymy Jak poradzić sobie z silnikiem o mocy 272 koni mechaniczne z pełną tylko jeszcze że Skoda Superb 2.0 TDI 190 koni mechanicznych z przednim napędem i automatyczną skrzynią biegów zużyła w tej grupie 4 i 6 litra na 100 km Natomiast co ciekawe na to jest miałem wcześniej wczoraj Kombi w wersji Scout z 2 litrowym dieslem od 190 i również napędem na cztery koła automatem aż 5 i 1/10 litra na 100 km kierowcy ciężarówek nie mają litości dla przepisów jak widać dla nich czy ktoś tak jak ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę po prostu nie istnieje jeżeli nie ma komunikatu przez radio że stoi policja praktycznie nie ma takiej możliwości żeby kierowca ciężarówki przejechał miejscowość z prędkością 50 km na godzinę że próba powolutku dobiega końca dystans około 15 km 5,100 km dobry wynik Moim zdaniem nawet bardzo dobry jak na tę moc oczywiście tak jak mówiłem jazda bardzo płynna Łagodna Ale zobaczcie na średnią prędkość 79 km na godzinę taką średnią na typowej krajówce myślał że jest to próba wystarczająca ale żeby jakby zaspokoić waszą ciekawość jeżeli jeżeli nadal jesteście ciekawi przyjadę z tym samochodem krajów ko trochę więcej to trzeba go trochę więcej kilometrów w Polsce dalej i zobaczymy co będzie za mną 58 km trasy 5 i 10 litra na 100 km spalanie minimalnie wzrosło ale to dlatego że na trasie było znacznie więcej miejscowości czyli więcej zwolnię ich przyspieszeń zwłaszcza do pępka No i teraz jechałem do miasta jadę przez miejscowość Węgrów takie miasteczko niedaleko Siedlec pomiędzy Siedlcami a niskie Mazowieckim troszeczkę bok powiedzmy średniej wielkości miasto więc można powiedzieć że kawałek tej trasy będzie pokonane również w warunkach miejskich jak ja cię mija dystans 100 km spalanie 5 i 8 litra podwyższona stosunku do tego czego wyniku ogólnie ze względu na moją wizytę w mieście Węgrów ale też przejazdu przez różne miejscowości dużo dużo małych miejscowości dużo zwolni Dużo było takich sytuacji była w miejscowości obok miejscowości no i też końcówka dosyć nerwowa bo Ten tir który mnie teraz wyprzedził właściwie jedzie za mną kilometrów praktycznie trzymając się mojego zderzaka już prawdopodobnie jego kolega był jakiś taki podobny w Barwach No jest jazda drogą krajową zgodnie z przepisami jest niezwykle stresująca ale jak widać może być bardzo ekonomiczne nawet 270 zł konne benzynowe auto z silnikiem 2.0 Turbo i napędem na cztery koła Super jest w stanie jak spalić mniej niż 6 litrów na 100 km w takich warunkach i cóż od zatankowania czy od początku naszego testu Minęły 3 godziny i 10 niecałe minut 212 km przejechane średnie zużycie paliwa z tej z tej pracy z tych prób to 7 jedna 10 litra na 100 km oczywiście według komputera pokładowego na końcu Będziemy weryfikować to dystrybutorze testów trzeciego dnia nie pokazywałem wam co się dzieje zawsze jeździłem tym samochodem tak po prostu normalnie na co dzień Czecha nie aż tak dużo bo koło Zaraz zobaczymy m ze średnim spalaniu 7 l natomiast ogólnie mamy już zrobione 316 km od zatankowania i jeszcze mieściły się cały czas w granicy w 7,5 l Dziś też trochę boję że w tą i z powrotem Zaraz możemy to zrobić trochę dłuższą pracę Prawdopodobnie pojadę do Siedlec i pojeżdżę po mieście Siedlce zobaczymy tam spalanie w mieście jazda na powiedzmy ja to nazywam wokół trzepaka bo nie jest to typowo jazda miejska natomiast pomiędzy małym zmiana prędkości z zakresu od 50 do 90 nawet od miejsca dużo skrzyżowań i tak dalej i tak dalej jak widać zakończyła się około 48 km w godzinę trwała zużyciem paliwa 8,5 l na 100 km oczywiście uwzględniając również rozruch i rozgrzanie silnika jak na 272 konne auto całkiem niezły wynik w pół godziny pokonałem niecałe 20 km po mieście Siedlce co prawda wieczorem ale korzysta więc przy małym ruchu ale jednocześnie starałem się korzystać z takich uliczek które Zmuszają do częstego pisania prędkości teraz tych okolicznościach sprawdzenie spalania w jakimkolwiek mieście gdzie mamy teraz natomiast myślę że są to warunki są to warunki dosyć zbliżone do rzeczywistych 8 i 2/10 litra myślę że może ktoś mi jakieś manewrowanie a może nawet do 9 litrów na 100 km uważam za bardzo dobry rezultat jak na duże auto od Skoda Superb to jeszcze z dwulitrowym 272 konnym silnikiem Właśnie dojechałem do Mińska Mazowieckiego prosto z Siedlec to jest wynik uzyskany na trasie litra zobaczcie na średnią prędkość to jest 83 km niecałe pół godziny jazdy takie No No można powiedzieć typowe tempo tam nadmiernego oszczędzania 600 km 10 godzin jazdy dosyć wysokie jest jeszcze ten kogo to mamy średnią 61 km na godzinę Wydaje mi się że to jest dobre wyniki się chodzi o zużycie paliwa 7 oczywiście wszystko wciąż podlega weryfikacji dystrybutorem Cześć przedostatni dzień testu Skody Superb sportline Dorota C 272 koni mechanicznych testu zużycia paliwa Chciałbym wam coś pokazać to zobaczcie jechałem 7 km zwykłą krajówkę bardzo bardzo łagodnie i spalanie 8 dni kilkanaście kilometrów oto dowód na to jak duży wpływ na zużycie paliwa ma przede wszystkim to jak krótkie dystanse robicie na co dzień ten samochód jechał bardzo ładnie brzmi był rozgrzany gdybym jechał po prostu z rozbiegu samochód zdążyłbym możesz iść możesz iść i z nim i trochę tak trzeci 26 i 3/10 l kilometrów na temat tutaj mamy 8 i 8 zanim silnik się rozgrzał zanim wyjechałem z miejsca gdzie Samochód stał zanim wyjechałem na drogę krajową w ogóle ruszyłem z miejsca do paliwa jest pochłaniane w bardzo dużych ilościach to to to spalanie i tak jest nieduże po 7 km to po pięciu wynik był jeszcze na poziomie 10 l na 100 km takiego wyniku nie uczą No bo nawet w Radomsku 1140 km na godzinę ale o tym dlaczego tak się dzieje Ten parametr jakim jest temperatura oleju Zobaczcie dopiero 54 stopni Celsjusza silnik ledwie gotowy do jazdy A tak skoro już skoro już jesteśmy a dzisiaj Startujemy z przebiegiem 620 km z użyciem 7 i 7 litra i znów muszę wybrać się w trasę do Siedlec trochę chwilkę pojeździć po Siedlcach i no i zobaczymy jak z tego przejazdu na jaki z tego przejazdu będzie wynik będę jechał tempem umiarkowanym takim jak będzie wyglądał ruch drogowy już sobie pomalutku wyjeżdżam z Siedlec przejechane 65 km z czego 15 km autostradą a konkretnie obwodnica Mińska 7 i 70 litra Czyli dokładnie takie jak z całego dystansu od zatankowania tego samochodu wynosi średnia prędkość 71 km na godzinę Podczas tankowania średnią prędkość mam na poziomie 62 km na godzinę i takie najciekawiej wygląda tutaj właśnie dystans przejechany o zatankowania tego samochodu był w 686 km a samochód wciąż ma 200 km zasięgu Przypomnę tylko że zbiornik paliwa ma pojemność 66 l w tym aucie pozwala celować wynik albo taki jak pokazuje komputer pokładowy albo nawet niszczy No tak Licząc na razie pobieżnie wychodził 74 75 L nasadkę z tankowania pod warunkiem że zasięg jest pokazywany właściwie ale jeszcze wszystko może się zmienić dzisiejsze 122km zakończona wynikiem 7,5 l na 100 km od zatankowania 742 km i spalanie troszeczkę spadło do 7,60 skończy się czwartym jutro z rana jadę zatankować samochód i zobaczymy jakie wartości zyczy było to na pokryją się z wartościami z komputera ostatni dzień testów jadę po benzynę zatankujemy Zobaczymy co nam wyjdzie przejechane 757 km Powinienem z tym spaniem 76 około 57 do 58 l benzyny No dobrze Teraz policzymy co to się wydarzyło 58 litrów benzyny ułamki podzielić na 757 i 7 i 67 i 66 biegu a nie z licznika tego komputera wyszło mi 700 wyszło mi 759 przebiegu No to mamy 764 64 Tak czy inaczej 76 jak widać Pokazuje no idealnie No bo raczej nie sądzę żeby komputer pokładowy uwzględniał ułamki więc temat tego czy komputer pokładowy w Skodzie Volkswagenie i tym podobnych samochodach grupy Volkswagena pokazuje dokładnie to mamy już zamknięty dobrze podsumujmy króciutko można powiedzieć że spalanie średnia tego samochodu do 7 i 60 l na 100 km ale ja tego teście nie napisze spalanie średnią samochodu jest inne wynosi 8,5 l dlaczego ponieważ tak jak pisałem już zresztą nieraz ja nie liczę sobie spalania swojego i nie liczę sobie spalania różnych trasek ja wyliczam To na takiej zasadzie średnie zużycie paliwa na drodze krajowej ten wyższy wynik jeżeli przejeżdżam trasę ekonomicznie i przepisowo oraz z prędkością stałą 90 km na godzinę to jeżeli te wyniki się czymś różnią biorę wyższy wynik A w tym przypadku to jest 6 i 3/10 l kilometrów plus 9 i 8 autostrady i biorę średnią z tego co jest uznawane za przejazd w trasie spalanie miejskie tam wyszło w okolicach 8 bo chyba o na 100 km przejazdu ale tak jak nieraz już wspominałem nie istnieje coś tak jak spalanie w mieście spalanie w mieście będzie dla każdego miasta i dla każdego człowieka zupę ponieważ każdy korzysta z samochodu w mieście inaczej ja szacuje tutaj spalanie miejskie na około 9 litrów na 100 km Pod warunkiem oczywiście że jeździmy rozsądnie i przepisowo jeżeli ktoś jeździ na krótkich dystansach tytuł 1 2 km i jeszcze do tego ciśnienie samochód No wiadomo że to będzie 14 albo 15 litrów na 100 km tą to średnia z autostrady i krajówki plus to z miasta i z tego znów wyciągam średnią i to jest wynik 8,5 l na 100 km teraz pytanie czy samochód jest ekonomiczny Oczywiście że jest można to oczywiście dwojako rozumieć bo tak z jednej strony Jeżeli porównamy 272 konie z wersją 190 Koni która ma napęd a ma napęd na cztery koła tamta na przednią oś No to ten samochód sporo więcej czy ten samochód faktycznie ma takie osiągnięć i potrzebuję na co dzień w zasadzie niej mi zdarzają się rzadko tutaj korzystać z pełnej po prostu w tych warunkach Nie ma jak z tego korzystać to nie jest to jest samochód po prostu mocno za mocne Tak oczywiście że fajnie się jeździ takim samym dużo lepiej się jeździć takim samochodem lepiej mieć też No ale 190 konny super zupełności zaspokaja wszelkie potrzeby przeciętnego człowieka więc można przyjąć tego samochodu Jeżeli zależy wam na jako takie ekonomii nie opłaca się kupować sobie na przykład wybrać nawet tą 190 ale z napędem na cztery koła i też będzie okej z drugiej strony Ten samochód jest świetny pod względem ekonomii dlaczego No myślę że wiedzą to chociażby użytkownicy powiedzmy Skody Octavii jedynki czy dwójki z silnikiem 1,6 wolnossący starego typu np i myślę że dla nich osiągnięcie w wyniku 7 i 5 i 8 litra na sakramentów wcale nie jest takie łatwe a przecież tamtej silnik miał 100 koni mechanicznych ma ten ma 272 konie mechaniczne to też pokazuje jak duży postęp nastąpił Moto większy dużo bezpieczniejsze dużo lepiej wyposażone z napędem na cztery koła bardzo wygodny bardzo szybki i do tego palący albo mnie tyle samo A