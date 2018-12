Škoda Kodiaq w teście długodystansowym - przeglądamy bagażnik

Kufer Kodiaqa to jeden z jego atutów. Chociaż nie robi wrażenia aż tak przepastnego jak np. potężny bagażnik w Superbie Combi, nadal oferuje dużo przestrzeni i rozwiązania, które znacznie ułatwiają życie z tym SUV-em. Jednym z nich jest elektrycznie podnoszona klapa. Nigdy nie byłem fanem tego rozwiązania, bo zawsze irytowało mnie czekanie aż bagażnik się otworzy, a potem zamknie. Wiecie - zamiast szybkim ruchem ręki podnieść klapę, a potem ją energicznie zamknąć, na elekrykę trzeba czekać. Wieczność. Kodiaq mnie jednak pod tym względem przekonał. To zasługa systemu, który wykrywa machnięcie nogą pod zderzakiem. Dzięki temu, niosąc zakupy lub duże przedmioty, nie trzeba nic odstawiać na ziemię, żeby dobrać się do kluczyka, otworzyć pilotem centralny zamek czy ręką pociągnąć za klamkę kufra. Wystarczy machnięcie nogą i kilkaset litrów przestrzeni stoi przed nami otworem. Co jeszcze kryje na swoich tyłach model Kodiaq?