Test Skody Kamiq: crossover, który po prostu ma być fajny Skoda wkracza na rynek miejskich crossoverów, a to oznacza, że Kamiq ma jedno ważne zadanie: musi udowodnić, że jest fajny. Mateusz Żuchowicz... Rozwiń Cześć Skoda Kamil porusza się w se … Rozwiń Transkrypcja: Cześć Skoda Kamil porusza się w segmencie Subów A jeśli Jedna rzecz która określa sukces mały Kto jest Muszą mieć fajne ferie Fajny Design ciekawe Duża możliwość Fajne Pytanie Wszystko I pomimo tego że Zachariasz testował ten samochód to robi W studiu ile możliwości chociażby Przeje Dziś w redakcji jest Skoda kamik i podczas normalnego użytkowania z Czy czasami czegoś przez zapalenie ucha Zapraszam Jeśli chodzi o Przodu to na pierwszy plan Wysuwają się oczywiście reflektory podzielone Jest to nowy zabieg bo możemy go zobaczyć chociażby w kodiaku Czy w Karolku tyle że cewkami Kojarzą mi się zupełnie inny model Zupełnie innego 4 Tyle że też Kamilku mają ciekawy bajer a mianowicie główna część świateł do jazdy dziennej Wygląda jakby była stworzona Kryształ Fajne Reszta przodu jest klasyczna Co nie oznacza że nudna mamy tyle i ciekawie zaprojektowany Znajomy ze Skody zdechł Dodatkową fajną do Jestem przez deszcz Jeszcze jedną ciekawostkę która chociaż na początku może być nie zaufa To jest bardzo Mam na myśli wbudowane w zderzak dwa niewielkie deflektory które mają zmniejszyć zawirowania powietrza Aerodynamika samochodu I w konsekwencji Przyczyniać się do Paribas Skoda kamik ma naprawdę ciekawe jutro porcelanę kształty bo to takie urzeczony koncert z No 24 Długości Cher Prześwit wynosi . 1c Jako opcja jest już dostępne Sportowe które obniża samochód o 1 cm Aktywny Sports Zobaczymy Z tyłu będziemy dużo większy nawiązanie do najnowszej linii stylistycznej Skody tylne światła podobne są do tych ze skali Są dużo bardziej Masy Na tylnej klapie zobaczymy również Akcent zaraz Stosowany w Logo One Duży rozstrzela Napis Skoda bardzo elegancko to wygląda ale są ruch Sport Możecie zamówić nawet 18-calowe felgi których Możecie kojarzyć Zaczynałem się 500 zł ciekawe dokładki Czy chociażby Progowe Fajne Skoda kamień to dość kompaktowy samochód ale o sporym jak na ten segment rozstali Który wynosi 206 Centym Dlatego też wnętrze znam Zresztą Zobaczcie sami ale zdali Jadę do środka Pokażę wam Chyba tylko z dwóch Rolls-royce i Skoda Kojarzę cię Parasolka Jakie gadżety spotykamy w fantomie za milion A tutaj mamy to w małym w sumie od Skody Fajne Po zajęciu miejsca w środku z łatwością znalazłem tutaj w optymalną pozycję za kierownicą ale i tak na pierwszy Wychodzimy Słupki c są naprawdę cienkie lusterka są osadzone dość czy nie A do tego mamy ten podwyższony Pomimo tego że nie mam jakiegoś nadzwyczajnego wzrostu bo Mierzę 180 cm To naprawdę widzę to Jeśli chodzi o Design deski rozdzielczej to znajdziemy tu sporo poziomych linii które optycznie poszerzają towne Górna część deski rozdzielczej i Górne panele na przednich drzwiach wykonane są Pianki A w dodatku ciekawych Znajdziemy tu również motywy szczotkowanego aluminium Piano I choć często krytykujemy daleko idące wykończenie tym materiałem bo choć fajnie wygląda to się rysuje i brudzi Popatrz To tutaj nie ma tego zbyt Fajnie Jeśli chodzi o jakość wykonania wnętrza to jest naprawdę nieźle Mamy sporo miękkich materiałów cała górna część deski Jest zrobiona z miękkiego tworzywa również Górna Jak wspomniałem wcześniej z dużo fajnych ciekawych faktur ale nie obyło Też bez twardych plastików które są tutaj na sam Doll Kokpit Sprawdzę jeszcze Jedno newralgiczne miejsce z pasowania a mianowicie usadowienie tego tablet I tu muszę przyznać że naprawdę bardzo Wszystko fajnie spasowane tyle że jest jedno miejsce gdzie Nie jest fajne Spasować Wirtualnych zegarów które jak tutaj złapie To nie jest Wszystkie systemy multimedialne mają spore Podstawowe Maszę Sala Bolero 8-calowe atopowe Amundsen Chcę wyłączyć od internet Sopot Sprawdzać pogodę w Inne tego typu Ja też integracja z aplikacją na telefony która pozwala nam podejrzeć Stan paliwa czy zamknęliśmy auto I tempo Jestem Android auto i Apple carplay ale ciekawostką jest że nawet Yanosik ma już Aplikacje na Które nie są Płynie IPhone Jeśli chodzi o miejsce z tyłu to może czasami zobaczyć że naprawdę nie mam na co narzekać po to jest ustawiony potem Ja mam tutaj mnóstwo miejsca na kolana mnóstwo miejsca na buty jest naprawdę przestań Do tego mam mieć Podłokietnik z dwoma uchwytami Kup Jeśli chodzi o Regulacje Zagłówków No to możecie Kto jest maksymalna Poziom No to rzeczywiście najniższy poziom do tego mamy dwa nagie 2 USB niestety Wys Tui Który może Z tyłu Dwie kieszonki Fotelach oraz Dwie kieszenie w drzwiach Klapa bagażnika podnosi się Elektrycznie kamik oferuje w standardowym układzie 400 l Pojemność wiadomo Skoda praca Stoi więc po prawej stronie Haczy Mamy Wyjście 12 Trójkąt Jakoś tam półeczkę Po lewej Również mam jechać Lampkę która jest Lata No i colę Pod podłogą znajdziemy Pełnowymiarowe koło Zapasowe oraz zestaw na Jeśli będziemy chcieli zwiększ Powierzchnia ładunku Schody To oczywiście może Poe Tylne oparcia Ify taki maksymalny Maksymalny konfiguracje Napo 1395 Niestety Zauważcie że nie mam do tej płaskiej podłogi więc jest dość duży No i to jest niestety Chciałem jeszcze dodać że pomimo tego że to jest bardzo duży bagażnik agatens Toscana kamień zyskała nowego konkurenta mianowicie na rynek Kaps O której offer Testowany przeze mnie egzemplarz jest wyposażony w silnik 1.0 TSI o mocy 100 To koni mechanicznych połączony z 7 wieku Skrzynią automatyczną d I szczerze Nigdy nie byłem fanem wyłączeń Przez Skodę Skrzyni automatycznej Pojemność Bo to nigdy dobrze nie wróżyło I nigdy fajnie nie działało Nadal w karmniku mam wrażenie że w momencie kiedy na przykład chcemy szybko zmień Wstecznego na tryb dry Ale Przecież przed chwilą cofa liśmy teraz mam jechać do przodu mamy też muszę zastanowić co ja I nadal to jest nadal to występuje ale na pewno jest lepiej lepsza jest Mega Znisz była to chociażby kiedyś w V Więc to na pewno Poprawiono to Płynność działania skrzyni również zwiększ Miasto na plus to że ten Kamilku w tej wersji silnikowej którą deklaruje przyspieszenie do W okolicach 10 Ja oczywiście Przyspieszenie zrobiłem Sobie to Osobny firmie ale to ciekawe Automat jest wolniejszy o 1 Sekundy od manual A przecież automat Szybszy Przynajmniej tak powinno być w teorii Być może tutaj jest kwestia tego Oczywiście oprogramowanie tej skrzyni powoduje że ten sam Troszkę wolniej reaguje Na to co chcemy z nim zrobić Ja robię Spieszczenia zauważył Oczywiście po Wciśnięcie pedału gazu Do do do zera No to niestety ale ten sam Mocno się zastanawiać co on ma dalej I to jest takie Opóźnienie Właśnie to Które możemy Właśnie straż Względem manual Do tego no wiadomo 7 biegów w manualu mamy tylko Wiem to też może To wpływ Druga sprawa w karmniku mamy dostęp Wspominałem mamy dostępne zawieszenie Select które Samochód jest obniżony oraz mamy dwa tryby pracy zawieszenia Ale niestety nie w naszym egzemplarzu bo to Dostęp Wtedy kiedy mamy Drive Mode Czyli można Zmiany trybów jazdy Tutaj w tym samochodzie tego nie Mam te standardowe zawieszenie z przodu kolumna McPhersona z tyłu belka skrętna I muszę Że te Steico Mocno sztywny bym powiedział tak Jest mocno Przez co tracimy delikatnie na konfę Wybieranie od nie Ale za to My zyskujemy Naprawdę fajne zjazdy bokami bardzo fajnie się Nie odczuwam tego że jadę Tak bardzo Chcę skręcać tak Posłuszny temu co ja robię Wzbudza to zaufanie moje Sprowadzenie tego auta bo ja wiem Z tymi kołami dzieje Po ten samochód Jest mocno przewidywalny ID Plus Miku Do tego spalanie producent deklaruje na poziomie 68 No tutaj też jak to zwykle Robią producenci jest to Nieco zanim Ale powiedzmy sobie szczerze osiągi Jak bym to OK Oczywiście Spalanie Tam Różni Jeśli chodzi o systemy bezpieczeństwa to kamień również wypada nieźle pod tym Front Assist i Line Assist dostajemy standard W każdej wersji wyposażenia Możemy dostać też aktywny tempomat do 210 km na godzinę za 2600 zł w wersji Ambition 1800 zł Jednym z Systemów je Bajka Których Porównaj Klasycznego Blind spot Assist Szynka duża Do 70 m System ten ostrzega więc nie tylko o samochodach znajdujący się w martwym polu Ale to szybko nadjeżdżający w samochodach Tak więc czy potrzebowaliśmy takiego samochodu jak Moim zdaniem tak bo każdy nowy model w segmencie pobudza konkurencje do działania do tego aby dbał Jak najwyższą jakość swoich modeli do tego moim zdaniem kamik naprawdę fajnie I ma swój orginal A przy tym posiada cechy Która jest naprawdę Jest realnie praktyczny Dlatego ja uważam że ten To jest naprawdę opcja godna uwagi a wy Co sądzicie o nowym Dajcie znać w komentarzach ja wam bardzo dziękuję za zdjęcia tego filmu i zapraszam do oglądania