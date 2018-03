Skoda chce sprzedawać tani samochód w Indiach. Będzie różnić się od europejskich modeli

Volkswagen chce podbić kolejny rynek – Indie. Ma to zrobić za sprawą Skody, która będzie oferowała tam bardzo tani model. Na razie koncern jest na etapie opracowywania planu, ale nowy samochód możemy zobaczyć już w 2021 r.

Indie to ogromny rynek, o którym od lat mówi się w kontekście powtórki tego, co stało się w Chinach. Tam boom na samochody osobowe spowodował, że każdy koncern musi być obecny w Państwie Środka i dla każdego jest to jeden z najważniejszych rynków na świecie. W przypadku Indii sytuacja wygląda inaczej i dopiero będzie się on rozwijał – według szacunków w 2020 r. ma to być trzeci największy rynek na świecie po Chinach i USA. Volkswagen nie chce zmarnować szansy i chce mocno zawalczyć w tym azjatyckim kraju.