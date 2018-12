Sferyczny plastik na szczycie deski rozdzielczej. Zobacz, do czego służy

Poziom skomplikowania samochodów z roku na rok jest coraz większy. Auta dostają kolejne elementy wyposażenia, które zbliżają je do jeżdżących samolotów. W otoczeniu kierowcy jest wiele elementów, które nie są przypadkowe, ale nie do końca wiadomo, do czego służą.

Do czego służy plastikowy element na szczycie deski rozdzielczej?

Niedawno pisaliśmy o dziwnych elementach montowanych w zderzakach, teraz zajmiemy się czymś, co znaleźliśmy wewnątrz auta. Chodzi o zamontowany na środku deski rozdzielczej sferyczny plastik, który można znaleźć w niemal wszystkich samochodach wyposażonych w automatyczną klimatyzację. Ten gadżet trafia już od lat na listy wyposażenia nawet małych miejskich aut, a nie wszyscy zdają sobie sprawę, do jak naprawdę działa.

Niepozorny wystający element ma bardzo ważne zadanie. Otóż jest czujnikiem, który analizuje poziom nagrzewania się wnętrza pojazdu przez promienie słoneczne. Komputer sterujący klimatyzacją musi wiedzieć, jak temperatura zewnętrzna wpływa na temperaturę w kabinie auta.

Fot. Jakub Tujaka Podziel się

Jeśli np. słoneczny w letni dzień, kiedy wsiądziemy do rozgrzanego auta i ustawimy automatyczną klimatyzację np. na temp. 18 stopni, to nawiew ustawi się na dużą moc, aby szybko i maksymalnie skutecznie schłodzić kabinę. Jeśli będzie pochmurno, to proces schładzania będzie wyglądał inaczej mimo takiej samej temperatury na zewnątrz. Komputer sterujący klimatyzacją będzie wiedział, że kabina nie nagrzewa się tak szybko.