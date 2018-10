Samorządów nie stać na elektryczne auta. Kolejne zmiany w ustawie o elektromobilności

"Panie Premierze, ta sytuacja niepokoi” – twierdzi poseł Paweł Pudłowski. Chodzi o, jak można przeczytać w interpelacji, zapaść elektromobilności. Bo nie ma co ukrywać, że sztandarowy projekt władz to fikcja.

Pomijając kwestię produkcji polskiego samochodu elektrycznego (to już zaczyna być głównie tematem żartów), nie doczekaliśmy się nawet sensownych dopłat do ekologicznych samochodów. Teraz co najwyżej możemy odliczyć akcyzę w wysokości 3,1 proc. wartości pojazdu, co przy kwotach rzędu 150 tys. zł – bo tyle kosztują najtańsze samochody elektryczne – jest po prostu znikomą zachętą. Tak jak możliwość poruszania się po buspasach i opcja darmowego parkowania w mieście. Nie przeszkodziło to we wprowadzeniu nowej opłaty w wysokości 8 groszy do paliwa, która ma finansować niskoemisyjny transport.