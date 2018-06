Gwiazdy pokroju Lewandowskiego, Błaszczykowskiego czy Krychowiaka szykują się do Mistrzostw Świata w Rosji. Oprócz rewelacyjnych umiejętności na boisku, piłkarzy łączy zamiłowanie do drogich, ekskluzywnych samochodów. Sprawdzamy, co mają w garażach.